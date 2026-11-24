सोनिया गांधी की आत्मकथा में वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियां अब राजनीतिक बहस से निकलकर कानूनी विवाद का रूप ले चुकी हैं। सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर ने पुस्तक के पेज 201 और 443 में लिखी बातों पर आपत्ति जताते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने माफी और विवादित अंशों में सुधार की मांग की है।

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यह विवाद केवल एक किताब या दो राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सावरकर की भूमिका, हिंदुत्व की अवधारणा और कांग्रेस तथा भाजपा की वैचारिक राजनीति भी है।लेकिन इस पूरे मामले को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने जो लिखा है, उसमें कितना इतिहास है और कितना राजनीतिक निष्कर्ष? क्या उनकी टिप्पणी पूरी तरह गलत है या सावरकर परिवार का कानूनी नोटिस भी कुछ ठोस आधार रखता है?सोनिया गांधी की आत्मकथा के पेज 201 पर सावरकर की दया याचिकाओं का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि जब कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के हमले और जेल की सजा झेल रहे थे, तब सावरकर ब्रिटिश शासकों को दया याचिकाएं लिख रहे थे।इस टिप्पणी का एक हिस्सा ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को दया याचिकाएं लिखी थीं। उनकी याचिकाओं के दस्तावेज उपलब्ध हैं। लेकिन क्या दया याचिका लिखना अपने आप में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण या स्वतंत्रता आंदोलन से विश्वासघात था?यहीं से इतिहास की व्याख्या को लेकर मतभेद शुरू होता है। सावरकर के आलोचक इसे अंग्रेजों के सामने झुकने का प्रमाण मानते हैं, जबकि उनके समर्थकों का तर्क है कि जेल से बाहर आकर देश और समाज के लिए काम करने की रणनीति अपनाना उस समय की परिस्थितियों में व्यावहारिक कदम था।इसलिए याचिकाएं लिखने का तथ्य प्रमाणित है, लेकिन उसके आधार पर सावरकर की पूरी स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का फैसला कर देना एक अलग बहस है।सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी ने ऐतिहासिक तथ्य बताया है या एक विवादित राजनीतिक निष्कर्ष को तथ्य की तरह प्रस्तुत किया है?पेज 201 पर सोनिया गांधी की टिप्पणी का सबसे विवादास्पद हिस्सा सावरकर को RSS का वरिष्ठ विचारक बताना और संगठन के सदस्यों पर अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाना है।RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। सावरकर हिंदू महासभा के प्रमुख नेता और हिंदुत्व के विचारक थे। उनकी विचारधारा का RSS पर प्रभाव होना और स्वयं RSS का वरिष्ठ पदाधिकारी या विचारक होना दो अलग बातें हैं। इसलिए सोनिया गांधी की इस भाषा पर तथ्यात्मक सवाल उठना स्वाभाविक है।दूसरा सवाल इससे भी गंभीर है। क्या RSS के सदस्य ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी कर रहे थे? यदि ऐसा था तो इसके समर्थन में ऐतिहासिक दस्तावेज और प्रमाण सामने आने चाहिए। केवल सावरकर की दया याचिकाओं के आधार पर RSS के सदस्यों को अंग्रेजों का मुखबिर बताना उचित नहीं होगा।यानी सावरकर की दया याचिकाओं का ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है, लेकिन मुखबिरी का आरोप साबित करने के लिए अलग प्रमाण चाहिए।पेज 443 पर सोनिया गांधी ने सावरकर की हिंदुत्व संबंधी विचारधारा को ऐसी राष्ट्रीय अवधारणा बताया है, जिसमें हिंदुओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्होंने इस विचार को RSS, भाजपा और संघ परिवार की विचारधारा से भी जोड़ा है।इस टिप्पणी को पूरी तरह निराधार कहना मुश्किल है। सावरकर की पुस्तक Essentials of Hindutva में हिंदुत्व की पहचान पितृभूमि और पुण्यभूमि की अवधारणा से जुड़ी है। उनकी परिभाषा में भारत को पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानना महत्वपूर्ण था। इस कसौटी पर मुसलमान और ईसाई हिंदू पहचान से बाहर रह जाते हैं।यहीं वैचारिक बहस शुरू होती है। सावरकर के आलोचक इसे बहुसंख्यकवादी विचारधारा मानते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे हिंदुओं की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता का विचार बताते हैं।इसलिए सोनिया गांधी की टिप्पणी एक राजनीतिक व्याख्या है, सावरकर का हूबहू उद्धरण नहीं। उनकी विचारधारा की आलोचना का अधिकार है, लेकिन उसके लिए ऐतिहासिक संदर्भ और शब्दों की सटीकता भी जरूरी है।सवाल यह है कि क्या किसी विचारधारा की आलोचना करते हुए उसकी पूरी वैचारिक जटिलता को एक वाक्य में समेट देना उचित है?सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर ने सोनिया गांधी को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का नोटिस भेजा है। इसमें विवादित टिप्पणियों के समर्थन में प्रमाण देने, बिना शर्त माफी मांगने और पुस्तक के अगले संस्करणों में सुधार करने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर पुणे की अदालत में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।कानूनी रूप से इस नोटिस को आधारहीन नहीं कहा जा सकता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि का प्रावधान है। मृत व्यक्ति के बारे में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में मानहानि का मामला बन सकता है।सोनिया गांधी के पास भी बचाव के विकल्प हैं। वे ऐतिहासिक दस्तावेजों, सार्वजनिक विमर्श और सद्भावना में व्यक्त राजनीतिक विचारों का हवाला दे सकती हैं।इसलिए कानूनी नोटिस में सवाल उठाने का आधार जरूर है, लेकिन उसे मुकदमे में सफलता की गारंटी नहीं माना जा सकता।इस विवाद का एक दिलचस्प राजनीतिक पहलू पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा है। सावरकर परिवार ने अपने कानूनी नोटिस में इंदिरा गांधी के कार्यकाल का उल्लेख किया है।28 मई 1970 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते भारत सरकार ने वीर सावरकर के सम्मान में 20 पैसे का स्मारक डाक टिकट जारी किया था। डाक विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड में इसकी पुष्टि होती है।इतना ही नहीं, 1979 में इंदिरा गांधी ने सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए अपने निजी खाते से 11 हजार रुपये का योगदान दिया था। 30 मई 1980 के एक पत्र में उन्होंने सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन का उल्लेखनीय सपूत भी बताया था।ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस सावरकर को इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया, उनकी विचारधारा पर आज सोनिया गांधी की टिप्पणी इतनी कठोर क्यों है?हालांकि इंदिरा गांधी का सम्मान सोनिया गांधी की टिप्पणी को अपने आप गलत साबित नहीं करता, लेकिन कांग्रेस की वैचारिक निरंतरता पर सवाल जरूर खड़ा करता है।क्या कांग्रेस के भीतर सावरकर को लेकर दो अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं?इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी बात यह है कि सावरकर की आलोचना करना और उनके बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को आलोचना से परे नहीं रखा जा सकता। उनकी दया याचिकाओं, हिंदुत्व की अवधारणा और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है।लेकिन सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता से यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को पूरी सावधानी से प्रस्तुत करें। खासकर तब, जब किसी संगठन के सदस्यों पर अंग्रेजों के लिए मुखबिरी जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हों।दूसरी ओर, सावरकर के समर्थकों को भी यह समझना होगा कि हर आलोचना को अपमान या मानहानि नहीं कहा जा सकता। विचारधारा पर असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। सावरकर का सम्मान करने का अर्थ यह नहीं कि उनकी राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाने की मनाही हो जाए।मेरी दृष्टि में पेज 201 की भाषा ज्यादा विवादास्पद है, क्योंकि उसमें दया याचिकाओं के साथ मुखबिरी जैसे गंभीर आरोप भी जोड़े गए हैं। पेज 443 पर वैचारिक बहस का आधार मौजूद है, लेकिन हिंदुओं की सर्वोच्चता का निष्कर्ष एक राजनीतिक व्याख्या है, जिसे ऐतिहासिक संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।अंततः सवाल सोनिया गांधी या सावरकर परिवार में से किसी एक को सही साबित करने का नहीं, बल्कि इतिहास के प्रति जवाबदेही तय करने का है।सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि उनकी टिप्पणियों का ऐतिहासिक आधार क्या है और सावरकर परिवार को भी यह साबित करना होगा कि आपत्तिजनक टिप्पणियां वास्तव में मानहानिकारक हैं।क्योंकि इतिहास किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है और न ही किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की विरासत आलोचना से परे हो सकती है।सावरकर की आलोचना का अधिकार है, लेकिन आलोचना के नाम पर तथ्यों से समझौता नहीं किया जा सकता। इसी तरह सावरकर के सम्मान का अधिकार है, लेकिन सम्मान के नाम पर इतिहास के असहज सवालों से बचा भी नहीं जा सकता।यही इस पूरे विवाद की असली कसौटी है।डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।