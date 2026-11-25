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जीवन धारा: मन को बोझ से मुक्त करना ही है क्षमा, दूसरों की गलती की सजा खुद को क्यों दें?
गौर गोपाल दास Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 25 Nov 2026 06:44 AM IST
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