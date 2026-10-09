मुड़-मुड़ के देख: कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती, हर संघर्ष में सीख और हर स्मृति में कोई मूल्यवान संदेश

वृद्धावस्था को लेकर समाज में आज भी कई ऐसी धारणाएं मौजूद हैं, जो बुजुर्गों को कमजोर, अक्षम और दूसरों पर निर्भर मानती हैं। बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति की उपयोगिता कम हो जाती है, यह सोच न केवल रूढ़िवादी है, बल्कि उस जीवन-अनुभव का भी अपमान है, जिसे एक व्यक्ति दशकों की यात्रा में अर्जित करता है। सच तो यह है कि उम्र किसी मनुष्य की क्षमता, उसके सपनों या समाज के प्रति उसकी उपयोगिता की सीमा तय नहीं कर सकती।

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सच तो यह है कि अस्सी वर्ष की उम्र में भी कोई व्यक्ति नया काम शुरू कर सकता है, नए दोस्त बना सकता है, कुछ नया सीख सकता है, प्रेम कर सकता है और अपने अनुभव से अगली पीढ़ी को दिशा देकर समाज में योगदान दे सकता है। किसी की उम्र उसके सपनों की सीमा नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन के कई दशक परिवार, समाज और अपने कार्यक्षेत्र को दिए हैं, उसके अनुभवों में आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख छिपी होती है।उसने सफलता देखी है, असफलताओं से सीखा है, कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और बदलते समय को अपनी आंखों के सामने देखा है। यही अनुभव उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए, बुजुर्गों से यह पूछने के बजाय कि वे अब क्या नहीं कर सकते, यह पूछना चाहिए कि वे आज क्या कर सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं और समाज को क्या दे सकते हैं।इसीलिए, हमें बुजुर्गों के साथ केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान और सहभागिता का व्यवहार करना चाहिए। फैसलों में उनकी राय ली जानी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके अनुभवों को महत्व देना चाहिए। जब हम वृद्धावस्था को बोझ नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और मानवीय गरिमा की समृद्ध अवस्था मानकर देखेंगे, तो हमें समझ आएगा कि इसके हर अध्याय में अनुभव है, हर संघर्ष में सीख है और हर स्मृति में आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई मूल्यवान संदेश छिपा है।