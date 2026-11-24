युगांडा में रहने वाले हजारों सिखों और वहां के स्थानीय अफ्रीकी समुदाय के अनेक लोगों को पूरा विश्वास है कि गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे थे। वे युगांडा की राजधानी कंपाला के निकट एक छोटे-से गांव बामुनानिका को गुरु नानक देव जी की यात्रा से जोड़कर देखते हैं। स्थानीय लोगों के बीच सदियों से यह मान्यता है कि बहुत पहले एक संत यहां आए थे और उन्होंने यहां ध्यान लगाया था। अफ्रीकी समुदाय के लिए उस संत की पहचान आज भी श्रद्धा का विषय है। सिख समुदाय का दृढ़ विश्वास है कि वे संत कोई और नहीं, बल्कि बाबा नानक थे। अलग-अलग संस्कृति और धर्म से जुड़े दो समुदायों ने इस स्थान से जुड़ी एक ही मान्यता को पीढ़ियों से संजोकर रखा है।

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चार ओलंपिक खेलों में केन्या की ओर से हॉकी खेलने वाले अवतार सिंह सोहल तारी बताते हैं कि पूर्वी अफ्रीका के सिख समुदाय में इस स्थान के प्रति गहरी आस्था है। 'गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पूर्वी अफ्रीका के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में सिख यहां पहुंचते हैं। हमें सबसे पहले इस स्थान के बारे में अफ्रीकी लोगों ने ही बताया था।'बामुनानिका को एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। आसपास का काफी इलाका सूखा है और यहां मीठे पानी के स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जिस स्थान पर उस संत के ध्यान लगाने की मान्यता है, वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर मीठे पानी का एक छोटा-सा प्राकृतिक झरना है, जिसके पानी को पवित्र मानकर श्रद्धालुओं को अमृत के रूप में दिया जाता है।पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों, खासकर पंजाबियों के पहुंचने के बाद सिख समुदाय को यहां के बारे में जानकारी मिली। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में सिखों को युगांडा रेलवे के निर्माण कार्य के लिए पूर्वी अफ्रीका लाया गया था। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी और मानवता का संदेश फैलाने के लिए अपने जीवन में अनेक लंबी यात्राएं की थीं, जिन्हें 'उदासियां' कहा जाता है। उनकी यात्राओं का वर्णन कई सिख धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें 'पुरातन जनमसाखी' भी शामिल है, जिसे सबसे पुराने पारंपरिक विवरणों में से एक माना जाता है।गुरु नानक देव जी वास्तव में पूर्वी अफ्रीका गए थे या नहीं, यह शोध का विषय है। लेकिन अफ्रीकी, सिख और हिंदू समुदायों में यह मान्यता पीढ़ी-दर-पीढ़ी से जीवित रही है। इसी मान्यता ने इस छोटे से गांव को एक विशेष सांस्कृतिक पहचान दी है। गुरु नानक देव जी का संदेश किसी एक समुदाय या भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है। समानता, मानवता, करुणा और भाईचारे की उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती हैं।