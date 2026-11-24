भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में समाज को नई दिशा दी। लोगों के भीतर आत्मविश्वास और चेतना जगाई। श्री गुरु नानकदेव जी ऐसे ही युगद्रष्टा संत थे। उनका जीवन ऐसे समय में हुआ, जब देश राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विषमता और धार्मिक-सांस्कृतिक चुनौतियों से गुजर रहा था। उन्होंने अपनी वाणी और जीवन के माध्यम से समाज को सत्य, ईश्वर-भक्ति, निर्भयता, सेवा और आत्मसम्मान का संदेश दिया।

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गुरु नानकदेव जी का योगदान केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं था। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में सामान्य जन की पीड़ा को समझा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और समाज को उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण कराया। उनका जीवन भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का उदाहरण है, जिसमें संत समाज के बीच रहकर उसकी समस्याओं को समझते हैं और अपने आचरण से परिवर्तन का मार्ग दिखाते हैं।गुरु नानकदेव जी का जीवनकाल लोदी शासन के अंतिम चरण और मुगल सत्ता की स्थापना के समय का था। राजनीतिक संघर्षों, आक्रमणों और शासन की कठोरता के कारण जनजीवन प्रभावित था। आम लोगों को भय, असुरक्षा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। गुरु नानकदेव जी ने इस पीड़ा को अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया।उनकी रचना ‘बाबरवाणी’ तत्कालीन परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण करती है। ‘कलि काती, राजे कासाई’ के माध्यम से उन्होंने शासकों की क्रूरता और शासन के नैतिक पतन पर तीखी टिप्पणी की। उनकी दृष्टि में राजा का दायित्व जनता की रक्षा करना था, लेकिन जब सत्ता जनहित के स्थान पर अत्याचार का माध्यम बन जाए, तब समाज की पीड़ा असहनीय हो जाती है।गुरु नानकदेव जी ने अन्याय को मौन रहकर स्वीकार नहीं किया। उनकी वाणी में पीड़ितों के प्रति करुणा और अत्याचार के प्रति आक्रोश दोनों थे। यह साहस बताता है कि आध्यात्मिकता मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होने की शक्ति देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी विवेक, साहस और नैतिकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।गुरु नानकदेव जी ने धर्म को बाहरी आडंबर और कर्मकांडों तक सीमित मानने का विरोध किया। उनके लिए धर्म का सार सत्य का आचरण, ईश्वर का स्मरण, ईमानदारी और मानवता के प्रति संवेदनशीलता था। उन्होंने मनुष्य को अपने भीतर झांकने और जीवन को नैतिक आधार पर जीने की प्रेरणा दी। उनकी वाणी में तत्कालीन समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण मिलता है।वे मनुष्य को भय, दिखावे और बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने विश्वास तथा विवेक के आधार पर जीवन जीने का संदेश देते हैं। अपनी संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास का अर्थ दूसरों के प्रति विरोध नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और मूल्यों को समझना तथा उन्हें जीवन में अपनाना है। भारत की संत परंपरा ने सदैव समाज को आत्मचिंतन, सत्य और सदाचार की ओर प्रेरित किया है।गुरु नानकदेव जी इसी परंपरा के महान प्रतिनिधि थे। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि धार्मिक चेतना तभी सार्थक है, जब वह व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई दे और समाज के लिए सकारात्मक योगदान बने।गुरु नानकदेव जी की व्यापक यात्राएं, जिन्हें उदासियां कहा जाता है, उनके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष हैं। उन्होंने पंजाब से निकलकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं कीं। उनकी यात्रा परंपराओं में पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम भारत के अनेक तीर्थस्थलों तथा भारत से बाहर के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। जगन्नाथ पुरी, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम्, द्वारका और सोमनाथ जैसे धार्मिक केंद्रों से जुड़ी यात्राएं उनके व्यापक आध्यात्मिक संवाद का परिचय देती हैं।वे विभिन्न स्थानों पर साधुओं, विद्वानों और सामान्य जन से मिलते तथा सत्य, भक्ति और सदाचार का संदेश देते थे। इन यात्राओं का महत्व केवल धार्मिक प्रचार नहीं था। वे भारत की विविध परंपराओं और समाजों को समझने तथा उनके बीच संवाद स्थापित करने का माध्यम भी थीं। भारत की सांस्कृतिक एकता सदियों से तीर्थों, संतों, लोकपरंपराओं और साझा आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से मजबूत होती रही है।गुरु नानकदेव जी की यात्राएं इसी सांस्कृतिक सूत्र को उजागर करती हैं। उनका जीवन बताता है कि समाज को जोड़ने के लिए संवाद और आत्मीयता आवश्यक हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना, उनकी समस्याओं को समझना और साझा मूल्यों को पहचानना सामाजिक एकता को मजबूत करता है। उनकी यात्राएं इस दृष्टि से भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।गुरु नानकदेव जी ने जातिगत अहंकार, ऊंच-नीच और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उनकी शिक्षाओं में प्रत्येक मनुष्य की गरिमा और समानता का भाव प्रमुख है। मनुष्य का मूल्य उसके जन्म, जाति, पद अथवा संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और आचरण से तय होना चाहिए। उनका संदेश ऐसे समाज की कल्पना करता है, जहां किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान के कारण अपमान या उपेक्षा का सामना न करना पड़े।सामाजिक समरसता केवल विचारों से स्थापित नहीं होती, बल्कि व्यवहार में सम्मान, सहयोग और आत्मीयता से विकसित होती है। आज भी समाज में अनेक प्रकार की दूरियां और विभाजन दिखाई देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील होना और समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना आवश्यक है। गुरु नानकदेव जी की शिक्षाएं हमें इसी जिम्मेदारी का बोध कराती हैं।गुरु नानकदेव जी के जीवन में सेवा और ईमानदार श्रम का विशेष स्थान था। सुल्तानपुर में मोदीखाने में कार्य करते समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। बाद में उन्होंने मानवता की सेवा और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाओं में नाम स्मरण, दान, सेवा, भजन और सदाचार का महत्व दिखाई देता है। उनके लिए आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी अलग-अलग नहीं थे।अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, परिश्रम करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी जीवन का महत्वपूर्ण धर्म है। सेवा का भाव समाज में विश्वास और अपनापन पैदा करता है। जब व्यक्ति केवल अपने हित तक सीमित न रहकर दूसरों की चिंता करता है, तब समाज की सामूहिक शक्ति बढ़ती है। गुरु नानकदेव जी का जीवन इसी भावना को व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देता है।गुरु नानकदेव जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में भाई लहणा जी को गुरु अंगददेव नाम प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। यह परंपरा विचार, साधना, अनुशासन और आध्यात्मिक मूल्यों की निरंतरता का प्रतीक बनी। भारत की गुरु-शिष्य परंपरा ज्ञान और संस्कारों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम रही है।गुरु नानकदेव जी का यह निर्णय बताता है कि महान विचार तभी स्थायी बनते हैं, जब उन्हें आचरण और परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। गुरु नानकदेव जी का प्रकाश पर्व उनके जीवन और शिक्षाओं को स्मरण करने के साथ-साथ उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का अवसर है। सत्य, निर्भयता, सेवा, समानता और ईमानदारी ऐसे मूल्य हैं, जिनकी आवश्यकता हर समय समाज को रहती है।उनकी वाणी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस देती है, उनकी यात्राएं भारत की सांस्कृतिक एकता का बोध कराती हैं और उनका जीवन समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा तभी सार्थक है, जब हम मनुष्य का सम्मान करें, सत्य का साथ दें, सेवा को जीवन का संस्कार बनाएं और समाज में एकता तथा आत्मीयता बढ़ाने का प्रयास करें। यही गुरु नानकदेव जी के संदेश का वास्तविक प्रकाश है।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार 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