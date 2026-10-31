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जीवन धारा: मशीनें मनुष्य से अलग नहीं हैं, ये प्रकृति की शक्तियों को पहचानने वाली मानवीय बुद्धि को समझने जैसा

Sat, 31 Oct 2026 10:28 AM IST
ज्योति भास्कर गिल्बर्ट सिमॉन्डन
गिल्बर्ट सिमॉन्डन Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 31 Oct 2026 10:28 AM IST
सार

मशीनों को समझना दरअसल उस मानवीय बुद्धि को समझना है, जिसने प्रकृति की शक्तियों को पहचाना और उन्हें जीवन को सरल, सुविधाजनक तथा अधिक सक्षम बनाने का माध्यम बनाया।

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Machines not separate from humans they are akin to human intelligence that recognizes forces of nature
मशीनें मनुष्य से अलग नहीं हैं (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
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मनुष्य और मशीन का संबंध केवल आवश्यकता और उपयोगिता तक सीमित नहीं है। दरअसल, मशीनें मनुष्य की उस जिज्ञासा का परिणाम हैं, जिसके माध्यम से वह अपने आसपास की दुनिया को समझना, प्रकृति के रहस्यों को जानना और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहता है। पहिए के आविष्कार से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक, हर तकनीकी खोज के पीछे मनुष्य की यही इच्छा काम करती रही है कि वह प्रकृति में मौजूद शक्तियों को समझे और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में लाए।

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अक्सर हम मशीनों को निर्जीव वस्तुओं के रूप में देखते हैं। हमें उनमें धातु, पुर्जे और घूमते हुए पहिए दिखाई देते हैं, पर उनके पीछे छिपे विचार और ज्ञान पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। जबकि किसी मशीन का निर्माण केवल अलग-अलग पुर्जों को जोड़ देने से नहीं होता। उसके लिए प्रकृति के नियमों को समझना, पदार्थों के गुणों को जानना और यह कल्पना करना आवश्यक होता है कि अलग-अलग हिस्से मिलकर किस प्रकार एक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इस अर्थ में मशीन मनुष्य की बुद्धि और प्रकृति के नियमों के बीच बने संवाद का परिणाम है।
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मशीनों को केवल उपयोग की वस्तु मानकर देखना उनके वास्तविक स्वरूप को सीमित कर देना है। वे मनुष्य की रचनात्मकता, वैज्ञानिक समझ और तकनीकी विकास की एक ऐसी अभिव्यक्ति हैं, जिन्हें समझने के लिए उनके काम करने के तरीके और प्रकृति के साथ उनके संबंध को जानना जरूरी है।
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हमें यह भी समझना होगा कि तकनीक का उद्देश्य मनुष्य को उसके काम से अलग करना नहीं, बल्कि उसकी क्षमताओं का विस्तार करना है। लेकिन उनका सही उपयोग तभी संभव है, जब मनुष्य उनके निर्माण और संचालन के पीछे मौजूद ज्ञान को समझे। प्रकृति के नियमों को जानकर जब मनुष्य कुछ नया बनाता है, तो वह प्रकृति से अलग नहीं होता, बल्कि उसी के नियमों के साथ मिलकर अपनी कल्पना को आकार देता है। 

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