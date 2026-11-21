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जब मैं तकनीक को देखता हूं, तो मुझे उसका सबसे बड़ा परिवर्तन मशीनों की गति, उनकी शक्ति या उनकी अद्भुत कार्यक्षमता में दिखाई नहीं देता। मुझे उसका असली प्रभाव इस बात में दिखाई देता है कि उसने मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को किस तरह बदल दिया है। जिस नदी को कभी मनुष्य जीवन का स्रोत, सौंदर्य और रहस्य समझता था, आज वह बिजली पैदा करने की एक इकाई बनकर रह गई है। जिस जंगल में कभी अनगिनत जीवों का संसार बसता था, आज उसे लकड़ी और आर्थिक संसाधनों के भंडार के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि मनुष्य भी अपनी उपयोगिता उत्पादकता और कार्यक्षमता के आधार पर मापने लगा है।मेरा मानना है कि मशीनें अपने आप में शत्रु नहीं हैं। समस्या तब पैदा होती है, जब हम हर वस्तु, हर जीव और यहां तक कि अपने अस्तित्व को भी उपयोगिता के तराजू पर तौलने लगते हैं। तब संसार अपने रहस्यों, अपनी सुंदरता और स्वतंत्र उपस्थिति के साथ हमारे सामने नहीं आता, वह एक ऐसा भंडार बन जाता है, जिससे हम अपनी जरूरतों के अनुसार चीजें निकालते रहते हैं। तकनीक का असली प्रश्न यह नहीं है कि मशीनें कितनी शक्तिशाली हो जाएंगी, बल्कि यह है कि उनके बीच रहते हुए मनुष्य अपनी संवेदनशीलता, स्वतंत्र चिंतन और अस्तित्व के प्रति विस्मय को कितना बचा पाएगा।