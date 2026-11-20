आजम खान की रिहाई का असर रामपुर तक सीमित रहने वाला नहीं है। पश्चिमी यूपी में उनका राजनीतिक प्रभाव और मुस्लिम मतदाताओं के बीच पहचान उन्हें फिर चर्चा के केंद्र में ला सकती है। उनकी वापसी सपा के पुराने मुस्लिम जनाधार को सक्रिय कर सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या आजम खान पहले जैसा प्रभाव कायम कर पाएंगे? क्या मुस्लिम मतदाता फिर उनके नेतृत्व में एकजुट होंगे?

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अखिलेश यादव के लिए भी यह महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। आजम खान को कितना राजनीतिक महत्व मिलता है, इसका असर सपा के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है।आजम खान की वापसी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवैसी लंबे समय से मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन लेने वाली पार्टियां उन्हें पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं देतीं।यहीं से सपा और ओवैसी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सवाल उठता है। क्या आजम खान मुस्लिम मतदाताओं को सपा के साथ जोड़ने में सफल होंगे? या ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व के लिए अलग राजनीतिक विकल्प की बहस को आगे बढ़ाएंगे? पश्चिमी यूपी में यह मुकाबला केवल दो नेताओं का नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की दिशा का भी है।पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। खासकर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती रही है। हालांकि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत का फैसला केवल धार्मिक जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक गठबंधनों से होता रहा है।रामपुर इस राजनीति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहां आजम खान ने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1980 में पहली बार विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने रामपुर की राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1993 से 2022 तक अलग-अलग चुनावों में उनकी जीत और राजनीतिक सक्रियता ने रामपुर को प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में विशेष पहचान दी।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक भूमिका का इतिहास काफी पुराना है। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में कांग्रेस का प्रभाव रहा। बाद में चौधरी चरण सिंह की राजनीति, लोकदल, जनता दल और फिर समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। रामपुर में भी नवाब परिवार के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती देते हुए आजम खान एक बड़े नेता के रूप में उभरे।रामपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास आजम खान के प्रभाव को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने 1980 से 2022 तक दस बार इस सीट से जीत दर्ज की। 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान ने उन्हें हराया था। 2002 से 2022 तक लगातार उनकी जीत ने रामपुर में सपा की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया।मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में भी अलग-अलग चुनावों में सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले ने मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया है। लेकिन एक सवाल यहां भी है-क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हमेशा एक ही पार्टी को मिलता रहा है? चुनावी नतीजे बताते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार, गठबंधन और राजनीतिक परिस्थितियां भी निर्णायक रही हैं। यही इतिहास 2027 के लिए आजम खान की वापसी को महत्वपूर्ण बनाता है।आजम खान की वापसी से भाजपा की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा तेज होगी। भाजपा पहले से ही हिंदुत्व, कानून-व्यवस्था और विकास को अपने चुनावी मुद्दों में प्रमुखता दे रही है। नवंबर 2026 की रणनीतिक बैठकों के बाद पार्टी ने प्रदेशव्यापी जन आशीर्वाद यात्राओं और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी की है।ऐसे में सवाल है कि क्या आजम खान की सक्रियता मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी के साथ हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण की राजनीति को भी हवा दे सकती है? भाजपा इस राजनीतिक घटनाक्रम को अपने पक्ष में किस तरह प्रस्तुत करती है, यह महत्वपूर्ण होगा।एक तरफ सपा का PDA समीकरण है, दूसरी तरफ भाजपा का हिंदुत्व और सामाजिक गठबंधन। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता भी विपक्षी वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा? क्या हिंदू मतदाता जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे? और क्या आजम खान सपा के पुराने राजनीतिक समीकरण को फिर सक्रिय कर पाएंगे?2027 की लड़ाई में रामपुर का संदेश कितना दूर जाएगा, इसका जवाब केवल आजम खान की लोकप्रियता नहीं, बल्कि सभी दलों की रणनीति और मतदाताओं के फैसले से तय होगा।आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वे मुस्लिम मतदाताओं को फिर सपा के साथ जोड़ पाएंगे? क्या अखिलेश यादव के साथ उनकी राजनीतिक दूरी खत्म होगी? क्या ओवैसी इस बीच मुस्लिम नेतृत्व और हिस्सेदारी की नई दावेदारी पेश करेंगे? और क्या भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को अपने चुनावी मुद्दों में शामिल कर पाएगी?2027 का चुनाव केवल आजम खान की राजनीतिक वापसी की परीक्षा नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि मुस्लिम राजनीति का नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा। रामपुर से उठने वाली सियासी आवाज लखनऊ तक कितना असर डालेगी और आजम खान की रिहाई किसके लिए अवसर तो किसके लिए चुनौती बनेगी-इसका जवाब चुनावी नतीजे देंगे।-------------------------डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। जानकी लेनिन दक्षिण भारत के एक ऐसे अंचल में रहती हैं जो तेन्दुओं का भी घर है। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।