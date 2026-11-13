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जीवन की शाम में भी रंग होते हैं: उम्र के साथ बदलती है जिंदगी की रफ्तार, जीने का उत्साह नहीं

Fri, 13 Nov 2026 04:47 AM IST
नितिन गौतम लुइगी कोर्नारो
लुइगी कोर्नारो Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 13 Nov 2026 04:47 AM IST
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सार
क्या सुबह की धूप केवल सूर्योदय के समय सुंदर होती है? क्या शाम के आकाश में रंग कम हो जाते हैं? फिर, जीवन की शाम को हम कम सुंदर क्यों मानें? उम्र बढ़े, तो बढ़ने दीजिए, मगर मन की जिज्ञासा को वृद्ध मत होने दीजिए। 
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life philosophy There is color even in the evening of life old age
old age senior citizen सीनियर सिटीजन - फोटो : अमर उजाला प्रिंट-एआई

विस्तार
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मैं उम्र बढ़ने को जीवन की हार नहीं मानता। मेरे लिए उम्र का बढ़ना उस पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। उसकी डालियों पर पहले जैसी हरियाली भले न रहे, पर उसकी छाया में ठहरने का सुख और भी बढ़ जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जवानी हमें गति देती है, मगर उम्र हमें उस गति का सही अर्थ समझाती है।


मैंने जाना है कि लंबा जीवन जीने का रहस्य केवल अधिक वर्षों तक सांस लेते रहना नहीं, बल्कि हर वर्ष को शांति और संतोष के साथ जीना है। हम अक्सर अपनी उम्र को लेकर दुखी होते हैं। बीते दिनों को याद करते हैं, चेहरे की झुर्रियों को गिनते हैं और सोचते हैं कि हमारा अच्छा समय पीछे छूट गया। लेकिन, क्या सचमुच ऐसा है? क्या सुबह की धूप केवल सूर्योदय के समय सुंदर होती है? क्या शाम के आकाश में रंग कम हो जाते हैं? फिर, जीवन की शाम को हम कम सुंदर क्यों मानें? उम्र का बढ़ना अपने भीतर लौटने का अवसर है और शरीर की देखभाल करना जीवन से प्रेम करने का ही एक तरीका।


हम अपने शरीर से बहुत कुछ चाहते हैं, पर उसे विश्राम, सही भोजन और नियमितता देने में लापरवाही करते हैं। फिर, जब उम्र अपना असर दिखाती है, तो हम उससे नाराज होने लगते हैं। क्यों न हम अपने शरीर के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें? उसे उसकी जरूरत के अनुसार समय दें और उसकी सीमाओं को कमजोरी नहीं, जीवन की स्वाभाविक सच्चाई समझें।

आप उम्र को बीते समय का हिसाब मानकर न देखें। इसे उस अनुभव की तरह देखें, जो आपको हर दिन थोड़ा अधिक समझदार, थोड़ा अधिक शांत और थोड़ा अधिक उदार बना सकता है। उम्र बढ़े, तो बढ़ने दीजिए, मगर मन की जिज्ञासा को बूढ़ा मत होने दीजिए। बाल सफेद हों, तो होने दीजिए, मगर आशाओं के रंग फीके मत पड़ने दीजिए। क्योंकि, जीवन का सबसे सुंदर समय वह नहीं, जो बीत चुका है; वह भी हो सकता है, जिसे हम आज से जीना शुरू करें।
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