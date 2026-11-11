सोनिया गांधी का संस्मरण: अपनत्व, निजी त्रासदी और सत्ता से संयम

किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की जीवनगाथा उसके निजी जीवन और सार्वजनिक भूमिका—दोनों को साथ रखकर ही समझी जा सकती है। सोनिया गांधी का संस्मरण बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव इसी दोहरी यात्रा को सामने लाता है। इटली में जन्मी एक युवती का भारत आना, एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा बनना, पति और सास को हिंसक घटनाओं में खोना और फिर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करना-यह साधारण जीवन-वृत्त नहीं है। इसमें प्रेम, अपनत्व, शोक, राजनीतिक दायित्व और सत्ता से जुड़े निर्णय एक-दूसरे में गुंथे हुए हैं।

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इस पुस्तक का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसकी लेखिका प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी रही हैं। यह उस महिला की दृष्टि भी प्रस्तुत करती है जिसने भारतीय राजनीति के निर्णायक दौरों को भीतर से देखा और स्वयं सार्वजनिक जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। पुस्तक को न किसी राजनीतिक पक्ष की प्रशस्ति मानना उचित है, न विरोध के कारण खारिज करना। इसे एक निजी स्मृति और राजनीतिक अनुभव के रूप में पढ़ना चाहिए, जिसकी ऐतिहासिक उपयोगिता उसके कथनों और उपलब्ध प्रमाणों के बीच संबंध से तय होगी।सोनिया गांधी की जीवन-यात्रा का एक प्रमुख पक्ष भारत में अपनत्व का अनुभव है। उनका जन्म इटली में हुआ, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। यह बदलाव केवल भौगोलिक नहीं था। इसके साथ भाषा, संस्कृति, परिवार और सार्वजनिक पहचान से जुड़ी नई परिस्थितियों का सामना भी था। राजनीतिक जीवन में प्रवेश के बाद उनकी विदेशी जन्मभूमि बार-बार चर्चा और विवाद का विषय बनी। इसलिए इस पुस्तक का शीर्षक-बिलॉन्गिंग, यानी अपनत्व-व्यक्तिगत अनुभव के साथ-साथ सार्वजनिक पहचान का प्रश्न भी उठाता है।किसी देश से अपनत्व केवल जन्म से तय नहीं होता। यह जीवन, संबंधों और जिम्मेदारियों के बीच समय के साथ बनता है। सोनिया गांधी के जीवन में भारत के साथ यह जुड़ाव परिवार से शुरू हुआ, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका के कारण वह सार्वजनिक बहस का विषय बन गया। पुस्तक का एक पाठ यह भी है कि किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान पर बहस करते समय उसके जीवन और योगदान को समग्र रूप से देखना चाहिए।सोनिया गांधी के जीवन की सबसे गहरी छाप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं से जुड़ी त्रासदियों ने छोड़ी। उन्होंने अपनी सास और पति को राजनीतिक हिंसा में खोया। यह निजी शोक था, लेकिन उसके प्रभाव राष्ट्रीय जीवन तक फैले हुए थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के सामने परिवार की सुरक्षा, बच्चों के भविष्य और सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका को लेकर कठिन प्रश्न रहे होंगे।इन घटनाओं को केवल राजनीतिक घटनाक्रम की तरह देखना अधूरा होगा। किसी परिवार के भीतर हुई ऐसी क्षति व्यक्ति की स्मृति, सुरक्षा-बोध और सत्ता के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है। इस पृष्ठभूमि को समझना सोनिया गांधी के आगे के निर्णयों को समझने में मदद करता है। फिर भी त्रासदी को हर राजनीतिक निर्णय का स्वतः औचित्य नहीं माना जा सकता। उसका महत्व इस बात में है कि वह उनके जीवन की परिस्थितियों और मनःस्थिति को समझने का आवश्यक संदर्भ देती है।सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे उल्लेखनीय निर्णय 2004 में सामने आया, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया और मनमोहन सिंह को सरकार का नेतृत्व करने के लिए आगे किया। चुनाव के बाद पद उनके लिए उपलब्ध था। ऐसे समय में सर्वोच्च पद से दूर रहना भारतीय राजनीति की असाधारण घटनाओं में गिना जाता है।इस निर्णय को व्यक्तिगत संयम, राजनीतिक विवेक या तत्कालीन परिस्थितियों के आकलन—किसी एक कारण से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। संभव है कि इन सभी तत्वों ने भूमिका निभाई हो। लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया, जबकि कांग्रेस और गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव बना रहा। इस निर्णय को उनकी राजनीतिक विरासत का केंद्रीय प्रसंग मानना चाहिए।प्रधानमंत्री पद ठुकराने का अर्थ राजनीति से दूरी बना लेना नहीं था। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष और गठबंधन की प्रमुख नेता बनी रहीं। इसलिए इस निर्णय का महत्व दो स्तरों पर है: उन्होंने सर्वोच्च संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया, पर राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका जारी रखी। इससे सत्ता, पद और प्रभाव के संबंध पर चर्चा होती है। इसे उनके निर्णय की महत्ता कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रकृति समझने के लिए देखना चाहिए।अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे न करना भी सोनिया गांधी के राजनीतिक आचरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। गांधी परिवार पर वंशवादी राजनीति के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इस बहस में परिवार के सदस्यों की पार्टी में भूमिका, संगठनात्मक नेतृत्व और राजनीतिक अवसरों पर चर्चा स्वाभाविक है। लेकिन राहुल गांधी को देश के सर्वोच्च पद के लिए आगे न करना एक ऐसा तथ्य है जिसे इस विमर्श में उचित स्थान मिलना चाहिए।यह निर्णय वंशवाद की बहस का अंत नहीं करता, लेकिन उसे सरल निष्कर्षों से बचाता है। किसी राजनीतिक परिवार का सदस्य होना और उसे प्रधानमंत्री पद के लिए स्थापित करना एक ही बात नहीं। इसी तरह, बेटे को इस पद के लिए आगे न करना परिवार की राजनीतिक भूमिका से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर भी नहीं है। दोनों पहलुओं को साथ देखने से ही इस निर्णय का संतुलित अर्थ सामने आता है।कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने ऐसे समय पार्टी का नेतृत्व किया जब भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारें महत्वपूर्ण हो गई थीं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन और उसका संचालन आसान काम नहीं था। अलग-अलग दलों और विचारधाराओं को साथ रखना, साझा कार्यक्रम बनाना और सरकार को स्थिरता देना उस दौर की राजनीतिक चुनौतियां थीं।इस सरकार के कार्यकाल में सूचना का अधिकार, ग्रामीण रोजगार गारंटी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कानून बने। इन कदमों ने नागरिक अधिकारों और कल्याणकारी नीतियों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रखा। दूसरी ओर, भ्रष्टाचार के आरोप, गठबंधन के भीतर मतभेद, नीतिगत निर्णयों को लेकर असंतोष और कांग्रेस की 2014 की चुनावी पराजय भी उसी राजनीतिक दौर का हिस्सा हैं।सोनिया गांधी के नेतृत्व का मूल्यांकन करते समय उपलब्धियों को स्वीकार करना और सीमाओं की समीक्षा करना—दोनों आवश्यक हैं। सरकार की उपलब्धियों का श्रेय केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता; उसी तरह उसकी विफलताओं का पूरा भार भी एक व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। पार्टी, सरकार, गठबंधन और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिकाएँ अलग-अलग थीं। फिर भी पार्टी अध्यक्ष और गठबंधन की प्रमुख नेता के रूप में सोनिया गांधी की जिम्मेदारी का आकलन स्वाभाविक है।संस्मरण किसी व्यक्ति की स्मृति, अनुभव और दृष्टिकोण का दस्तावेज होता है। उसकी ताकत यह है कि वह निर्णयों के पीछे की भावनाओं और परिस्थितियों को सामने ला सकता है। उसकी सीमा यह है कि स्मृति चयनात्मक होती है। लेखक कुछ घटनाओं को विस्तार से याद कर सकता है, कुछ को कम महत्व दे सकता है और कुछ प्रसंगों पर मौन रह सकता है। यह आत्मकथा की सामान्य प्रकृति है।इसीलिए बिलॉन्गिंग का ऐतिहासिक महत्व केवल उसके कथनों से तय नहीं होगा। उसकी बातों को दूसरे उपलब्ध दस्तावेजों और समकालीन विवरणों के साथ पढ़ना होगा। आपातकाल जैसे विवादास्पद प्रसंगों पर भी यही दृष्टि जरूरी है। नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध, प्रेस सेंसरशिप और राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारियाँ उस दौर के गंभीर तथ्य हैं। उनका मूल्यांकन किसी एक राजनीतिक पक्ष के कथन से नहीं, व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में होना चाहिए।बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव को सोनिया गांधी के जीवन का ऐसा वृत्तांत माना जा सकता है जिसमें निजी और सार्वजनिक संसार निरंतर एक-दूसरे से टकराते हैं। भारत में अपनत्व की तलाश, परिवार पर आई राजनीतिक त्रासदियाँ, प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का निर्णय, बेटे को उस पद के लिए आगे न करना और कांग्रेस का नेतृत्व ये प्रसंग उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।उनके राजनीतिक जीवन में उपलब्धियाँ और विवाद दोनों हैं। लेकिन उनकी जीवनगाथा को केवल आरोपों या प्रशंसा से नहीं समझा जा सकता। इस संस्मरण का मूल्य इस बात में है कि वह इन प्रश्नों पर लेखिका की अपनी दृष्टि उपलब्ध कराता है। पाठक उसके अनुभवों को गंभीरता से सुन सकता है और साथ ही उसके राजनीतिक दावों को व्यापक संदर्भ में परख सकता है।सोनिया गांधी की कहानी अंततः अपनत्व और सत्ता से आगे बढ़कर स्मृति, शोक और सार्वजनिक दायित्व की कहानी भी है। इसे पढ़ते समय पति और सास की हत्याओं से उपजे निजी आघात, 2004 के असाधारण निर्णय और बेटे को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे न करने के प्रसंग को कम करके नहीं आँकना चाहिए। साथ ही, कांग्रेस के नेतृत्व और शासनकाल की उपलब्धियों तथा सीमाओं पर विचार करना भी जरूरी है। इसी समग्र दृष्टि से यह संस्मरण एक प्रभावशाली राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण, पर पूर्णतः अंतिम नहीं, दस्तावेज बनता है।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।