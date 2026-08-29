फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Columns ›   Blog ›   jeevan dhara why technology needs ethical judgment and human values

जीवन धारा: तकनीक के साथ नैतिक विवेक भी जरूरी है

Sat, 29 Aug 2026 07:19 AM IST
निर्मल कांत एच जी वेल्स
एच जी वेल्स Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 29 Aug 2026 07:19 AM IST
सार

अगर तकनीक की रफ्तार हमारी नैतिक समझ से आगे निकल गई, तो प्रगति विनाश का कारण बन सकती है। पर, अगर तकनीकी क्षमता को सामूहिक विवेक और नैतिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाए, तो यही हमें अपनी मौजूदा सीमाओं से कहीं आगे ले जा सकती है।

विज्ञापन
jeevan dhara why technology needs ethical judgment and human values
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हम ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां मानव बुद्धि का विकास हमारी नैतिक परिपक्वता से कहीं आगे निकल गया है। हम जो भी उपकरण और तकनीक बनाते हैं, उसमें तरक्की और विनाश, दोनों की संभावनाएं छिपी होती हैं। हम मशीनों को देखते हैं और उनमें अपनी बुद्धि की अद्भुत क्षमता का प्रतिबिंब पाते हैं। हमने पुल बनाए और ऐसे संचार माध्यम विकसित किए, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक-दूसरे से जोड़ दिया है। तकनीक ने हमें देवताओं जैसी शक्ति प्रदान कर दी है, लेकिन हम अक्सर उस शक्ति का उपयोग बच्चों जैसी अपरिपक्वता के साथ करते हैं। इसलिए, हमें स्वयं से पूछना होगा कि क्या हम अपनी बनाई हुई तकनीक पर नियंत्रण रख रहे हैं, या धीरे-धीरे वही तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगी है?
विज्ञापन


यदि हम ऑटोमेशन (स्वचालन) के माध्यम से जीवन की प्रत्येक कठिनाई को समाप्त कर दें, तो अनजाने में हम उस संघर्ष को भी समाप्त कर सकते हैं, जो मनुष्य की कल्पनाशीलता और प्रतिभा को जन्म देता है। कठिनाइयों से रहित जीवन, विकास से भी रहित हो सकता है। अत्यधिक आराम अक्सर आत्मसंतोष को तो जन्म दे सकता है, लेकिन वही आत्मसंतोष अंततः पतन का कारण भी बन सकता है।
विज्ञापन


विज्ञान और तकनीक मानव जिज्ञासा की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं। इन्हीं के जरिये हम भविष्य के नए रास्तों की खोज करते हैं। ऐसे में, प्रश्न यह नहीं कि प्रगति कैसे की जाए, बल्कि यह है कि उसे सही दिशा कैसे दी जाए। इसलिए, हमें सुनिश्चित करना होगा कि मशीनी तरक्की इन्सानी जिंदगी को बेहतर बनाए, न कि कमतर।
विज्ञापन
विज्ञापन


हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, जहां अगर तकनीक की रफ्तार हमारी नैतिक समझ से आगे निकल गई, तो प्रगति विनाश का कारण बन सकती है। पर, अगर हमने तकनीकी क्षमता को सामूहिक विवेक और नैतिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ा, तो यही हमें अपनी मौजूदा सीमाओं से कहीं आगे ले जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed