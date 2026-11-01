रामलीला मैदान से विपक्ष की हुंकार: क्या ‘वोट चोरी’ का मुद्दा निर्णायक आंदोलन बन पाएगा?

आज दिल्ली का रामलीला मैदान विपक्षी राजनीति का केंद्र बना। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस आयोजन का केंद्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग रही।

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मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो।

प्रभावित मतदाताओं को समय पर सुनवाई का अवसर मिले।

राजनीतिक दलों को शिकायतों के निवारण की व्यवस्था मिले।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठने वाले सवालों का तथ्यात्मक जवाब दिया जाए।

विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इससे मतदान के अधिकार पर सवाल खड़े हुए हैं। रैली से पहले विपक्ष ने प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इसके बाद 'चलो दिल्ली' मार्च के जरिए विपक्षी दल रामलीला मैदान पहुंचे।इस रैली को लेकर भीड़ का आंकड़ा भी राजनीतिक चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस की ओर से 10 लाख लोगों के जुटने की अपेक्षा जताई गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस का अनुमान लगभग 50 हजार का बताया गया। मैदान की क्षमता और मौके की परिस्थितियों को देखते हुए वास्तविक भीड़ का आकलन आयोजकों के दावों से अलग किया जाना चाहिए। बड़ी भीड़ जुटना अपने आप में राजनीतिक सफलता का प्रमाण नहीं है। असली सवाल है कि क्या वहां जुटे लोगों की नाराजगी किसी लंबे राजनीतिक अभियान में बदलती है?इस रैली की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य विपक्षी संगठनों के नेताओं की भागीदारी दिखाई दी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं की मौजूदगी ने विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है। क्या एक मंच पर आना और एक साथ चुनाव लड़ना दो अलग-अलग बातें नहीं हैं?विपक्षी दलों के बीच कई राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस-वामपंथी दलों के बीच मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों और नेतृत्व को लेकर अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में रामलीला मैदान की साझा तस्वीर निश्चित रूप से राजनीतिक संदेश देती है, लेकिन यह अपने आप में भविष्य की चुनावी एकजुटता की गारंटी नहीं है। एकजुटता का असली इम्तिहान मंच पर नहीं, चुनाव के मैदान में होगा।इस रैली का एक दूसरा राजनीतिक पहलू राहुल गांधी की भूमिका है। कांग्रेस ने इस आयोजन को बड़े स्तर पर तैयार किया। राहुल गांधी ने न केवल रैली में भागीदारी की अपील की, बल्कि मार्च को भी नेतृत्व दिया। पार्टी इसे लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा से जोड़ रही है।लेकिन विपक्ष के सामने एक चुनौती यह भी है कि क्या गठबंधन के सभी सहयोगी राहुल गांधी को अपना स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता स्वीकार करते हैं?ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन और महत्वाकांक्षाएं हैं। वे कांग्रेस के साथ साझा मुद्दों पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपने राजनीतिक प्रभाव या नेतृत्व की स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार हैं।इसलिए इस रैली को राहुल गांधी के नेतृत्व की अंतिम स्वीकृति मानना जल्दबाजी होगी। इसे विपक्षी दलों के बीच साझा मुद्दे पर एक साथ आने के प्रयास के रूप में देखना अधिक उचित होगा।रैली का केंद्रीय मुद्दा चुनाव आयोग और मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR रहा।विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार प्रभावित हुए।दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, दोहरे और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को शुद्ध करना है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार, दोनों लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं।इसलिए विपक्ष के आरोपों की निष्पक्ष जांच और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता, दोनों जरूरी हैं। केवल राजनीतिक भाषणों से इन सवालों का समाधान नहीं होगा। विपक्ष को ठोस उदाहरण, दस्तावेज और प्रमाण भी सार्वजनिक करने होंगे।यही इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा सवाल है।पिछले कुछ समय से विपक्षी दल लगातार एकजुटता दिखा रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक, राष्ट्रपति से मुलाकात से लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध तक, विपक्ष ने कई स्तरों पर अपनी सक्रियता दिखाई है। लेकिन क्या इस सक्रियता का कोई ठोस परिणाम निकला है?मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग करना एक राजनीतिक मांग है। लेकिन क्या केवल इस्तीफे की मांग से मतदाता सूची से जुड़े विवाद का समाधान हो जाएगा? क्या विपक्ष के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था और ठोस सुधार प्रस्ताव भी है?अगर विपक्ष वास्तव में मताधिकार की रक्षा को लेकर गंभीर है तो उसे कुछ व्यावहारिक मांगें भी सामने रखनी होंगी।



सरकार की चुनौती या विपक्ष की परीक्षा?



रामलीला मैदान की रैली को केवल मोदी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह विपक्ष की अपनी राजनीतिक परीक्षा भी है। उसे यह साबित करना होगा कि वह केवल विरोध करने के लिए एकजुट नहीं हुआ है, बल्कि उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों से जुड़े सवालों पर साझा दृष्टिकोण भी है।



विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रामलीला मैदान की ऊर्जा को देश के अलग-अलग राज्यों में संगठनात्मक सक्रियता में कैसे बदला जाए। सिर्फ दिल्ली में भीड़ जुटाने से राजनीतिक समीकरण नहीं बदलते। इसके लिए राज्यों में साझा रणनीति, स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल और चुनावी मुद्दों पर सहमति जरूरी है।



रामलीला मैदान के बाद क्या?



आज की रैली ने कम से कम यह दिखाया कि विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस एकजुटता की उम्र कितनी होगी? क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? क्या सहयोगी दल अपने आपसी मतभेदों को पीछे रख पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस विरोध से कोई संस्थागत या राजनीतिक परिणाम निकलेगा?



इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा रामलीला मैदान ने विपक्ष को अपनी एकजुटता दिखाने का अवसर दिया है। अब उसे यह साबित करना है कि यह एकजुटता केवल रैली की तस्वीरों, भाषणों और नारों तक सीमित नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ जुटाना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जनसमर्थन को स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलना उससे कहीं बड़ी चुनौती है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।