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Hindi News ›   City & states ›   Weighbridge at Jhajjar grain market non-functional for three seasons; farmers and commission agents distressed.

झज्जर अनाज मंडी में तीन सीजन से बंद धर्मकांटा, किसान-आढ़ती परेशान

Sat, 19 Sep 2026 09:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sat, 19 Sep 2026 09:49 PM IST
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Weighbridge at Jhajjar grain market non-functional for three seasons; farmers and commission agents distressed.
19jjrp16- झज्जर। झज्जर अनाज मंडी में ​स्थित धर्मकांटा। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। झज्जर अनाज मंडी में पिछले तीन सीजन से धर्मकांटा ऑपरेटर के अभाव में बंद पड़ा है। आगामी एक अक्तूबर से खरीफ सीजन में बाजरा और धान की खरीद शुरू होनी है। इसके लिए जिला प्रशासन और मार्किट कमेटी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन धर्मकांटा संचालन को लेकर अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
मार्केट कमेटी ने मंडी में साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। धर्मकांटा चालू हालत में है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण इसका संचालन नहीं हो पा रहा। पिछले वर्ष कमेटी ने एक ऑपरेटर नियुक्त किया था, लेकिन वह बीच में ही नौकरी छोड़कर चला गया। इसके बाद से व्यवस्था प्रभावित है।
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धर्मकांटा बंद होने के कारण किसान और आढ़ती अपनी फसल की तुलाई मंडी से बाहर कराने को मजबूर हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं, फसल खरीद के दौरान परेशानी और बढ़ने की आशंका है।
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मंडी के तीनों गेटों पर गेट पास काटने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों की कमी है। जरूरत पड़ने पर खरीद शुरू होने के बाद एचकेआरएन कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती हैं। किसानों और आढ़तियों ने धर्मकांटा जल्द शुरू कराने की मांग की है।

वर्जन
अनाज मंडी झज्जर का धर्मकांटा चालू नहीं होने के चलते आढ़तियों को भी परेशानियां हो रही है। उठान के बाद फसल की तुलाई बाहर करानी पड़ रही है। ऑपरेटर नहीं होने के चलते किसान के साथ आढ़ती भी परेशान है। प्रशासन को इसका समाधान करना चाहिए।-विनोद पूनिया, प्रधान, अनाज मंडी झज्जर


वर्जन
झज्जर अनाज मंडी में ऑपरेटर की कमी के चलते धर्मकांटा शुरू करने में परेशानी आ रही है। धर्मकांटा संचालित करने के लिए ऑपरेटर लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि किसानों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।-दीपक चौधरी, सचिव, मार्किट कमेटी झज्जर
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