फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   was placed for the privilege of sitting on the chariot during the grand festival of

क्षमावाणी महापर्व में रथ पर बैठने के लिए लगी 1.51 लाख की बोली

Mon, 28 Sep 2026 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
was placed for the privilege of sitting on the chariot during the grand festival of
फोटो-92: भगवान महावीर के रथ को खींचते हुए अति विशिष्ट अतिथि एसडीएम अभिनव सिवाच व अन्य अतिथि, जै - फोटो : File Photo
बहादुरगढ़। श्री प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में सकल दिगम्बर जैन समाज बहादुरगढ़ द्वारा रविवार को क्षमावाणी महोत्सव मनाया। इस दौरान पूरे उत्साह के साथ मशहूर बैंड बाजों व मनमोहक झांकियों, विंटेज कारों के साथ वार्षिक रथ यात्रा भी निकाली।
विज्ञापन

गांधी चौक पर श्री पदम प्रभु दिगम्बर जैन मंदिर में हुए समारोह में मुख्यातिथि तौर पर समाजसेवी एवं उद्यमी पवन जैन ने शिरकत की, जबकि अति विशिष्ट अतिथियों में बहादुरगढ़ एसडीएम अभिनव सिवाच (आईएएस) के अलावा दिल्ली से नीरज जैन, कोमल जैन व संजय जैन, विश्व जैन संगठन मंत्री एवं तीर्थ रक्षक ने शिरकत की। सभी अतिथियों का यहां पहुंचने पर जैन समाज, आयोजन कमेटी सदस्यों ने पटका पहनाकर व स्मृति चिह्न भेंट कर उनका अभिनंदन किया।
विज्ञापन


मुख्यातिथि उद्यमी पवन जैन ने कहा कि हर जीव के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। एसडीएम अभिनव सिवाच ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाओं व उनके सिद्धांतों बारे प्रकाश डाला।
विज्ञापन
विज्ञापन

सकल दिगम्बर जैन समाज बहादुरगढ़ के संरक्षक आनंद प्रकाश जैन, मदन सैन जैन, प्रधान राकेश जैन, उप प्रधान नरेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, महासचिव अरविंद जैन, पांडूशिला समिति प्रधान सुनील जैन ने कहा कि क्षमा मांगना और दयालु होना ऐसे गुण हैं जो हमारी क्षमता का विस्तार करने में मदद करते हैं।
सकल जैन समाज महासचिव अरविंद जैन ने बताया कि कार्यक्रम में इंद्रों की बोली लगाने को लेकर जैन समाज के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। इस बार प्रथम इंद्र की बोली जो कि भगवान को लेकर रथ पर बैठने की थी वह 1 लाख 51 हजार की लगी। यह बोली दयानंद नगर निवासी अशोक कुमार जैन ने लगाई।
दूसरे इंद्र की बोली 51 हजार रुपए की थी वह संत कॉलोनीवासी दीपक जैन ने लगाई। तीसरे इंद्र की बोली 31 हजार रुपए की सुभाष जैन ने लगाई। चौथी बोली 35 हजार रुपए की लाजपत राय जैन व पांचवीं बोली जो कि 21 हजार रुपए की थी वह भरतेश जैन ने लगाई।

विंटेज कार बोली 21 हजार की सरिता जैन, कपिल जैन व 15 हजार की महेशचंद जैन ने लगाई। कार्यक्रम में संयोजक संजय जैन, तरसेम जैन, सलाहकार अमांशु जैन, सौरभ जैन, प्रचार मंत्री बिजेंद्र जैन, पवन जैन, भंडारी नवीन जैन, भाजपा नेता डॉ. पंकज जैन, पूर्व पार्षद खेमचंद भारद्वाज, प्रवीण शास्त्री, पांडूशिला समिति प्रधान सुनील जैन, विजय जैन, विनोद जैन, रतन जैन, राजीव जैन, सुधीर जैन, मुनीष जैन, नितिन जैन, नरेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन, संजय जैन, जितेंद्र जैन, मोहित जैन समेत अनेक समेत अनेक व्यक्ति मौजूद रहे। वार्षिक रथ यात्रा का पांडूशिला, अग्रवाल कॉलोनी स्थित श्री महावीर दिगम्बर जैन मंदिर पर पहुंचने पर समिति पदाधिकारियों, सदस्यों ने स्वागत किया।

फोटो-92:
फोटो-93:
फोटो- 94:

फोटो-92: भगवान महावीर के रथ को खींचते हुए अति विशिष्ट अतिथि एसडीएम अभिनव सिवाच व अन्य अतिथि, जै

फोटो-92: भगवान महावीर के रथ को खींचते हुए अति विशिष्ट अतिथि एसडीएम अभिनव सिवाच व अन्य अतिथि, जै- फोटो : File Photo

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed