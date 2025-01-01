रणजी ट्रॉफी में विनीत धनखड़ का प्रदर्शन निराशाजनक

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बंगाल की टीम ने पहली पारी में 184 रन बनाए। जवाब में सर्विसेज की टीम 122 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में बंगाल ने 146 रन बनाए और सर्विसेज के सामने चुनौती रखी। लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्विसेज की टीम 148 रन ही बना सकी। विनीत ने पहली पारी में तीन रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में एक चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन का योगदान दिया। संवाद

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झज्जर। रणजी ट्रॉफी के लीग मुकाबले में सर्विसेज की टीम को बंगाल के खिलाफ 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। जिले के गांव ग्वालिसन निवासी विनीत धनखड़ भी मैच में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने दोनों पारियों में कुल 24 रन बनाए।