फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Vineet Dhankhar's performance in the Ranji Trophy has been disappointing.

रणजी ट्रॉफी में विनीत धनखड़ का प्रदर्शन निराशाजनक

Wed, 21 Oct 2026 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। रणजी ट्रॉफी के लीग मुकाबले में सर्विसेज की टीम को बंगाल के खिलाफ 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। जिले के गांव ग्वालिसन निवासी विनीत धनखड़ भी मैच में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने दोनों पारियों में कुल 24 रन बनाए।
विज्ञापन

बंगाल की टीम ने पहली पारी में 184 रन बनाए। जवाब में सर्विसेज की टीम 122 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में बंगाल ने 146 रन बनाए और सर्विसेज के सामने चुनौती रखी। लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्विसेज की टीम 148 रन ही बना सकी। विनीत ने पहली पारी में तीन रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में एक चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन का योगदान दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed