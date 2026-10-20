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आज का शब्द: असंपृक्त और धर्मवीर भारती की कविता 'उसी ने रचा है'

Kavya Desk

काव्य डेस्क

aaj ka shabd asamprikt dharmveer bharti hindi kavita usi ne racha hai
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            
हिंदी हैं हम शब्द-शृंखला में आज का शब्द है असंपृक्त जिसका अर्थ है 1. अलग; पृथक 2. उदासीन। कवि धर्मवीर भारती ने अपनी कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं-वह नहीं जो कुछ मैंने जिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि वह सब-वह सब जिसके द्वारा मैं जिया गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नहीं जिसको मैंने ही चाहा, अवगाहा, उगाहा-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे ही अनवरत प्रयासों से खिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि वह जो अनजाने ही किसी पगडंडी पर अपने-आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए खिला हुआ मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सिर पंख बाँध-बाँध सूर्य तक उड़ा मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरा-गिर गिर कर टूटा हूँ बार-बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं-बल्कि वह जो अथाह नीले शून्य-सा फैला रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे निरपेक्ष, निज में असम्पृक्त, निर्विकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, वह नहीं, जिसे थकान में याद किया, पीड़ा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाया, उदासी में गाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, बल्कि वह जो सदा गाते समय गले में रुँध गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके समक्ष मैंने अपने हर यत्न को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरा, हर शब्द को झूठा-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ता हुआ पाया-
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाय मैं नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें एक वही तो है जो हर बार टूटा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-हर बार बचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने नहीं बल्कि उसने ही मुझे जिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा में, पराजय में, सुख की उदासी में, लक्ष्यहीन भटकन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिथ्या की तृप्ति तक में, उसी ने कचोटा है-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-उसी ने रचा है! 

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28 मिनट पहले

        



        
        

            	
            
            

                

                    
                


                

                    
                    
                

            

            

            
        

        
        
                

            


    

    

        
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                😊अति सुंदर 
                😎बहुत खूब
                👌अति उत्तम भाव
                👍बहुत बढ़िया..
                🤩लाजवाब
                🤩बेहतरीन
                🙌क्या खूब कहा
                😔बहुत मार्मिक
                😀वाह! वाह! क्या बात है!
                🤗शानदार
                👌गजब
                🙏छा गये आप
                👏तालियां
                ✌शाबाश
                😍जबरदस्त
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