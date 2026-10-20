फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Yami Gautam at Delhi Ram Leela performed Ravan Dahan Alia Bhatta and Kajol were at Duraga Pandal

सेलेब्स का त्योहार: दिल्ली की रामलीला में शामिल हुईं यामी, आलिया-काजोल समेत दुर्गा पूजा में पहुंचे कई सितारे

Wed, 21 Oct 2026 12:07 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 21 Oct 2026 12:07 AM IST
सार

Celebs Festival: अभिनेत्री यामी गौतम दिल्ली के लाल किले पर हुई रामलीला में शामिल हुई हैं। वहीं विक्की कौशल, राजकुमार राव और बॉलीवुड के कई कलाकार दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आए।
 

विज्ञापन
Yami Gautam at Delhi Ram Leela performed Ravan Dahan Alia Bhatta and Kajol were at Duraga Pandal
सेलेब्स का त्योहार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आज दशहरा का दिन बॉलीवुड सेलेब्स के लिए काफी हलचल भरा रहा। यामी गौतम मंगलवार को दिल्ली में हुई रामलीला में शामिल हुईं। यहां उन्होंने रावण दहन किया। वहीं मुंबई में जूही चावला, काजोल, सोहा अली खान समेत कई सेलेब्स दुर्गा पंडाल में पहुंचे। आइए डालते हैं एक नजर।
विज्ञापन


यामी गौतम
आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने के लिए सभी लोग एक साथ आए। इस मौके पर अभिनेत्री यामी गौत दिल्ली की रामलीला में पहुंचीं। यहां उन्होंने रावण दहन किया। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए यामी ने कहा कि इतने सारे लोगों के साथ विजयादशमी मनाना एक खास अनुभव रहा।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)


स्मृति ईरानी
भाजपा नेता और टीवी अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
 

आलिया भट्ट
दुर्गा पंडाल में आलिया भट्ट रंग-बिरंगी साड़ी में पहुंचीं। कई लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन दिखे। गुलाबी और फिरोजी रंग की साड़ी में अभिनेत्री बहुत खूबसूरत दिखीं।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by SnehZala (@sneyhzala)


काजोल
पिंक साड़ी में काजोल मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं। अभिनेत्री ने यहां कैमरे के सामने पोज दिए।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by SnehZala (@sneyhzala)


जूही चावला
जूही चावला पिंक आउटफिट में दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं। कैमरे के सामने अभिनेत्री थोड़ा शर्माती हुई नजर आईं।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by SnehZala (@sneyhzala)


सोहा अली खान
दुर्गा पंडाल में अभिनेत्री और कुणाल खेमू की पत्नी सोहा अली खान नजर आईं। उन्होंने यहां धुनुची नाच किया।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by SnehZala (@sneyhzala)


विक्की कौशल 
जहां दुर्गा पंडाल में कई अभिनेत्रियां नजर आईं, वहीं कई अभिनेता भी नजर आए। इस मौके पर कुर्ता पजामा में विक्की कौशल नजर आए।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by SnehZala (@sneyhzala)


राजकुमार राव
अभिनेता राजकुमार राव दुर्गा पंडाल में ढोल बजाते हुए नजर आए। उन्होंने स्टाइलिश कुर्ता पजामा पहना था।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by SnehZala (@sneyhzala)

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed