सेवा संकल्प अभियान बनेगा महाअभियान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:17 PM IST
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नारनौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा पूरे प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान को जनसेवा के महापर्व के रूप में मनाने जा रही है। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ और घर-घर पहुंचकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा, सुशासन एवं राष्ट्र निर्माण की यात्रा का संदेश जन-जन तक पहुंचाएंगे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी महिपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है और सेवा ही संगठन का मूल संस्कार है। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन त्याग, तपस्या, परिश्रम और राष्ट्रसेवा की मिसाल है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से इसी सेवा भाव को घर-घर पहुंचाया जाएगा। संवाद
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