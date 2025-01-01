विधानसभा में दिए अपने बयान पर विधायक ने दिया जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:50 AM IST
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झज्जर। विधानसभा में उनके बोले गए दोहे को लेकर उठे विवाद पर विधायक गीता भुक्कल ने स्पष्ट किया कि उनकी बात ब्राह्मण समाज के लिए नहीं थी बल्कि विधानसभा में मौजूद विधायक रामकुमार गौतम को लेकर थी। भुक्कल ने कहा कि यदि उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो वह अपनी बात वापस लेती हैं। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा में ही इस संबंध में अपनी बात स्पष्ट कर चुकी हैं। ब्राह्मण समाज उनके लिए बेहद सम्मानित है और उनकी मंशा पूरे समाज को लेकर टिप्पणी करने की नहीं थी। विधायक ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि उनके बयान से ब्राह्मण समाज क्यों नाराज है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नाराजगी का कारण यह है कि वह एक दलित विधायक हैं, महिला विधायक हैं या फिर इसलिए कि वह पढ़-लिखकर अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठा सकतीं।
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