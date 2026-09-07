फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Indian Stock Market Falls Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Updates

द बोनस मार्केट अपडेट: अमेरिकी-ईरान तनाव से बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 188 अंक टूटा; निफ्टी भी फिसला

Mon, 07 Sep 2026 09:35 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 07 Sep 2026 09:35 AM IST
सार

7 सितंबर 2026 को अमेरिकी-ईरान संघर्ष के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 188 अंक और निफ्टी 63 अंक नीचे आया। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से निवेशक चिंतित हैं।

विज्ञापन
Indian Stock Market Falls Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Updates
सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार, 7 सितंबर 2026 को कमजोर शुरुआत की। अमेरिकी-ईरान संघर्ष में नए सिरे से तनाव बढ़ने के कारण निवेशकों में चिंता फैल गई। इसके चलते कच्चे तेल के दाम भी बढ़ गए, जिससे बाजार में गिरावट दर्ज की गई।

विज्ञापन


सेंसेक्स 188.20 अंक गिरकर 76,327.23 पर बंद हुआ। यह 0.24 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। निफ्टी भी 63.25 अंक नीचे आकर 23,834.45 पर आ गया। इसमें 0.26 फीसदी की कमी दर्ज की गई। इंफोसिस और एचयूएल के शेयरों में 2 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। विश्लेषकों का मानना है कि नरम वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल से बाजार को कुछ राहत मिल सकती है। तत्काल फेड दर वृद्धि की चिंताएं भी कम हुई हैं। हालांकि, ब्रेंट कच्चे तेल के दाम 95 डॉलर प्रति बैरल के करीब बने हुए हैं। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बाजार की स्थायी सुधार के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।
विज्ञापन


सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया सीमित दायरे में कारोबार करता रहा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बढ़कर 94.39 पर पहुंच गया। मजबूत एफसीएनआर-संबंधित डॉलर प्रवाह से मिल रहे समर्थन को उच्च कच्चे तेल की कीमतों ने बेअसर कर दिया, जबकि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते तनाव हैं। इस भू-राजनीतिक संघर्ष ने निवेशकों को चिंतित कर दिया। तनाव बढ़ने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम भी बढ़ गए। ब्रेंट कच्चा तेल 95 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता भी बाजार के लिए एक बड़ा खतरा है।

वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा और आगे क्या उम्मीद है?

टोक्यो समय के अनुसार दोपहर 12:13 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा 0.1 फीसदी गिरा। जापान का निक्केई 225 वायदा 1.7 फीसदी बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.6 फीसदी ऊपर रहा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 लगभग अपरिवर्तित रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 1 फीसदी, शंघाई कंपोजिट 0.2 फीसदी और यूरो स्टॉक्स 50 वायदा 0.1 फीसदी नीचे आया। विश्लेषकों को उम्मीद है कि वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में नरमी से बाजार को थोड़ी राहत मिल सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed