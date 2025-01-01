दीपों की रोशनी से जगमगाया शहर, उल्लास के साथ मनाई दिवाली

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रविवार को सुबह से दोपहर बाद तक जहां घरों की साज-सज्जा और लोगों द्वारा दिवाली को लेकर सामान की खरीदारी का दौर चला। वहीं शाम होते ही घर-घर में गणेश-लक्ष्मी की पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जगमग रहे। हर घर, हर कोना अंधियारे से दूर होकर रोशनी से सराबोर था। भक्तिमय माहौल के बीच हर मंदिर, हर घर में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर के पूजन की धूम रही। गली-मोहल्लों में लड़ियों की रोशनी से घर जगमगा रहे थे। पहले के मुकाबले अधिकतर लोगों ने मिट्टी से बने दीयों से ही अपने मकानों को प्रकाशमान किया। पहले पूजा अर्चना, दीपों की रोशनी और फिर उसके बाद आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया।चप्पे-चप्पे पर रही पुलिस की निगाहदिवाली के पर्व पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बेहद सक्रिय रही। विशेषकर शहर पुलिस की निगाह चप्पे-चप्पे पर थी। सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण स्थानों के अलावा ज्यादातर स्थानों पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। शहर की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाए गए। इसके अलावा मेन बाजार, बस स्टेंड, रेलवे रोड, दिल्ली-रोहतक रोड, नाहरा-नाहरी रोड, झज्जर रोड समेत अनेक प्रमुख जगहों व सेक्टर-9 बाइपास के अलावा कई अन्य जगहों पर पुलिस की टीमें तैनात रही। पीसीआर व अन्य पुलिसकर्मी भी गश्त करते रहे। यही नहीं पुलिस की पैदल गश्त भी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रही। भीड़ भाड़ के माहौल से निपटने के लिए टै्रफिक पुलिस भी अत्यधिक मुस्तैद देखी गई। शहर भर में सुरक्षा के लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मियोंं, होमगार्ड जवानों को जगह-जगह तैनात किया गया था।