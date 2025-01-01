लाइनपार की बाजे भगत धर्मशाला का होगा नवीनीकरण

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नगर परिषद की ओर से धर्मशाला के नवीनीकरण पर करीब 8 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसके तहत भवन की आवश्यक विशेष मरम्मत कराई जाएगी, जिससे धर्मशाला का ढांचा मजबूत होने के साथ ही यहां आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। धर्मशाला में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ऐसे में भवन की मरम्मत होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि धर्मशाला पदाधिकारियों की ओर से लंबे समय से भवन के नवीनीकरण की मांग रखी जा रही थी। नगर परिषद ने जनहित को ध्यान में रखते हुए इसके लिए करीब आठ लाख रुपये का प्रावधान किया है और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद धर्मशाला का भवन पहले से बेहतर स्थिति में होगा।