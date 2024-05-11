अफ्रीकी देश में अग्निकांड: कांगो के बुकावु में भीषण आग, 24 छात्रों की दर्दनाक मौत, 29 घायल

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M23 विद्रोही समूह के प्रवक्ता लॉरेंस कान्युका ने बताया कि मृतकों में 19 लड़कियां और पांच लड़के शामिल हैं। स्थानीय पड़ोस प्रशासक मोइसे लुबाला ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि आग एक घर से शुरू हुई थी। यह आग तेजी से फैलते हुए दो पड़ोसी स्कूलों तक पहुंच गई।लुबाला ने बताया कि फुराहा माध्यमिक विद्यालय के अंदर कई छात्र फंस गए थे। कुछ छात्रों की दम घुटने से मौत हो गई। फुराहा और उजामा प्राथमिक विद्यालय के विभिन्न आयु वर्ग के छात्र लाए गए। उन्हें उनके स्कूल की वर्दी में न्यामुलागिरा बीडीओएम स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। नर्स सिजा जीन-बैप्टिस्ट ने बताया कि चिकित्सा कर्मचारी घायलों की सटीक संख्या का पता लगाने में संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी।लुबाला ने बताया कि स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता बहुत संकरा था। कुछ छात्रों ने खिड़कियों से कूदना शुरू कर दिया। अन्य छात्र दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही सभी बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, छात्रों को धक्का दिया गया और वे कुचले गए।आग लगने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। लुबाला के अनुसार, जिस पड़ोस में आग लगी, वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अधिकांश घर लकड़ी के बने हुए हैं। यह घनी आबादी और लकड़ी के घर आग के तेजी से फैलने का एक संभावित कारण हो सकते हैं।