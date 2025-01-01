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खाते से 41 हजार रुपये गायब

Tue, 10 Nov 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:28 AM IST
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झज्जर। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन झज्जर में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता रितेश कुमार मिश्रा के बैंक खाते से 41 हजार रुपये की अनधिकृत यूपीआई लेनदेन हुई है। एफआईआर के अनुसार रितेश कुमार मिश्रा ने पुलिस में दी शिकायत में बताया है कि 31 अक्तूबर की शाम करीब छह बजे उन्होंने अपने एसबीआई खाते से 16,700 रुपये का यूपीआई लेनदेन स्वयं किया था। इसके लगभग आधे घंटे बाद शाम 6.30 बजे उनके एसबीआई खाते से 41,000 रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ। यह राशि पहले उनके अपने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक खाते में स्थानांतरित हुई। बाद में, यह राशि उनकी अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में भेज दी गई।
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