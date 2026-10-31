फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   'Run for Unity' to be held at four locations on National Unity Day

राष्ट्रीय एकता दिवस पर चार स्थानों पर होगी रन फॉर यूनिटी

Sat, 31 Oct 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला मुख्यालय के साथ बहादुरगढ़, बेरी और बादली में रन फॉर यूनिटी और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होंगे। जिला मुख्यालय पर सुबह 6:30 बजे महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम से दौड़ शुरू होगी।
विज्ञापन

डीसी वर्षा खांगवाल ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर और जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना प्रतिभागियों को एकता की शपथ दिलाकर दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे।
विज्ञापन

बहादुरगढ़ में विधायक राजेश जून और पूर्व विधायक नरेश कौशिक, बादली में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ तथा बेरी में संजय कबलाना दौड़ को रवाना करेंगे। झज्जर में दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचेगी। डीसी ने जिलावासियों से कार्यक्रम में भागीदारी की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed