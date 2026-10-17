कन्या जन्म पर कुआं पूजन कर ग्रामीणों को किया जागरूक

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उप स्वास्थ्य केंद्र सुबाना के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अरुण भूकर, आशा वर्कर मोनिका और आंगनवाड़ी वर्कर प्रेमलता ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में गांव के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। उनके अनुसार, इस वर्ष गांव का लिंगानुपात 1500 से अधिक दर्ज किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर बेटियों के सम्मान का संदेश दिया।

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झज्जर। गांव गिरधरपुर में शुक्रवार को बेटी के जन्म पर ऋतु पत्नी मोहित मल्हाण के घर कुआं पूजन किया गया। कन्या उनके घर की पहली संतान है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी विभाग के कर्मचारियों ने परिवार को बधाई देते हुए ग्रामीणों को बेटियों के सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।