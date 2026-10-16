सर सैयद अहमद खान जयंती: एक कॉलेज से AMU तक का सफर, कैसे बदली भारत में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर?

सर सैयद ने कॉलेज खोलने की जरूरत क्यों समझी?

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1875 से 1920 तक कैसे बदला कॉलेज का स्वरूप?

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शिक्षा को समाज बदलने का जरिया क्यों माना गया?

लेखक के रूप में सर सैयद ने क्या योगदान दिया?

लड़कियों की शिक्षा को लेकर क्या थी चुनौती?

एएमयू में कौन-कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं?

सर सैयद की सोच आज के युवाओं के लिए कितनी जरूरी है?

भारत की शिक्षा व्यवस्था में उनका नाम क्यों अहम है?

सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्तूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। वे शिक्षाविद्, लेखक और समाज सुधारक थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज में शिक्षा और रोजगार को लेकर कई चुनौतियां थीं। सर सैयद ने महसूस किया कि आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाए बिना समाज की प्रगति मुश्किल होगी। उनका मानना था कि शिक्षा लोगों को नए अवसरों से जोड़ सकती है और उन्हें बदलती दुनिया को समझने में मदद कर सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू किए। उनका अभियान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव लाना भी उसका अहम हिस्सा था।सर सैयद के शिक्षा अभियान का एक बड़ा पड़ाव 1875 में आया, जब अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की शुरुआत हुई। आगे चलकर यह संस्थान मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। 8 जनवरी 1877 को कॉलेज की आधारशिला रखे जाने के बाद इसके विस्तार की दिशा में काम आगे बढ़ा। संस्थान में आधुनिक और पश्चिमी ज्ञान के साथ पारंपरिक विषयों को भी जगह दी गई। सर सैयद की योजना ऐसे शिक्षण संस्थान की थी, जहां विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा हासिल कर सकें। कई वर्षों के प्रयासों के बाद 1920 में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू बन गया।सर सैयद का मानना था कि शिक्षा से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज में कई बदलाव हो रहे थे। सरकारी कामकाज और रोजगार के अवसरों में अंग्रेजी भाषा और आधुनिक ज्ञान का महत्व बढ़ रहा था। ऐसे में उन्होंने लोगों को नए विषयों, विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान से जुड़ी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना भी था। इससे आधुनिक विचारों को लोगों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार हुआ। उनका शिक्षा आंदोलन आगे चलकर अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया।सर सैयद अहमद खान केवल शिक्षण संस्थान बनाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने लेखन और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भी समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। उनकी चर्चित रचनाओं में असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद शामिल है, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों पर विचार रखा। वर्ष 1870 में उन्होंने तहजीब-उल-अखलाक नामक पत्रिका शुरू की। इसके माध्यम से सामाजिक सुधार, शिक्षा और विचारों में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। उनका उद्देश्य लोगों को तर्क के आधार पर सोचने और आधुनिक ज्ञान को समझने के लिए प्रोत्साहित करना था। आज भी उनका लेखन उस दौर के सामाजिक और शैक्षणिक बदलावों को समझने में मदद करता है।सर सैयद के दौर में लड़कियों की शिक्षा को लेकर सामाजिक चुनौतियां मौजूद थीं। एएमयू के इतिहास से जुड़ी जानकारी के अनुसार, कॉलेज के विस्तार के दौरान 1907 में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया गया था। हालांकि, सर सैयद के महिला शिक्षा संबंधी व्यक्तिगत विचारों और उनके प्रयासों को समझने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों को अलग से देखना जरूरी है। इसलिए उनके नाम पर ऐसे विचार नहीं जोड़ने चाहिए, जिनकी पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से न होती हो। व्यापक रूप से देखें तो अलीगढ़ में शिक्षा संस्थानों का विकास आगे चलकर महिलाओं की शिक्षा के विस्तार से भी जुड़ा। आज शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना सामाजिक प्रगति का अहम हिस्सा माना जाता है।आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को कई क्षेत्रों में पढ़ाई के अवसर मिलते हैं। विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और अन्य विषयों से जुड़े पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यहां स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर पर पढ़ाई की जा सकती है। हालांकि, हर पाठ्यक्रम की पात्रता, सीटों की संख्या और प्रवेश प्रक्रिया अलग हो सकती है। कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा जरूरी होती है, जबकि अन्य के लिए संबंधित शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित चयन प्रक्रिया लागू होती है। दाखिले की योजना बना रहे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार आधिकारिक प्रवेश विवरणिका और नवीनतम सूचना देखनी चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट amu.ac.in उपयोगी है।आज के दौर में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना या डिग्री हासिल करना नहीं है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता, नई तकनीक सीखने और रोजगार के लिए जरूरी कौशल विकसित करने की भी जरूरत है। सर सैयद अहमद खान ने अपने समय में आधुनिक ज्ञान और विज्ञान को अपनाने पर जोर दिया था। उनकी सोच से यह सीख मिलती है कि बदलती परिस्थितियों के साथ सीखने के तरीके भी विकसित होने चाहिए। आज नई तकनीक, डिजिटल शिक्षा और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के बीच उनकी यह बात प्रासंगिक लगती है कि ज्ञान समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों के लिए सवाल पूछना, तर्क करना और लगातार सीखते रहना जरूरी है।सर सैयद अहमद खान का निधन 27 मार्च 1898 को हुआ, लेकिन उनके शुरू किए शिक्षा अभियान का प्रभाव आगे भी बना रहा। उनके प्रयासों से शुरू हुआ मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज 1920 में विश्वविद्यालय बना और आज एएमयू भारत के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। विश्वविद्यालय की स्थापना की कहानी यह भी दिखाती है कि किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान के निर्माण में विचार, जनभागीदारी और लंबे समय तक किए गए प्रयासों की भूमिका होती है। सर सैयद की जयंती पर उनकी विरासत को याद करने का अर्थ केवल इतिहास जानना नहीं, बल्कि शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, आधुनिक ज्ञान अपनाने और समाज में सीखने की संस्कृति मजबूत करने के महत्व को समझना भी है।