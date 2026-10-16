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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 17 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 17 अक्तूबर: इन 4 राशि वालों का आज रहेगा भाग्य मजबूत, धन लाभ से लेकर नए बिजनेस के खुलेंगे रास्ते

Fri, 16 Oct 2026 04:52 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 16 Oct 2026 04:52 PM IST
सार

17 अक्तूबर 2026 का दैनिक राशिफल जानें। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में क्या कहते हैं सितारे।

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Today Prediction Horoscope of 17 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
17 अक्तूबर 2026 का राशिफल - फोटो : अमर उजाला AI

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी राशियों के लिए लाभ और हानि के संकेत लेकर आया है। कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में विशेष लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ जातकों की कामकाज से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 17 अक्तूबर का विस्तृत राशिफल और समझते हैं कि आज करियर, धन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन कैसा रहने वाला है।

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Today Prediction Horoscope of 17 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज दिल की भावनाएं कुछ ज्यादा ही गहराई से महसूस होंगी। किसी अपने की याद अचानक मन को भावुक कर सकती है, इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करने से बचें। आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने के संकेत हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ेगी और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की दिशा में कोई नया अवसर मिल सकता है।

Today Prediction Horoscope of 17 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज छोटी-छोटी बचतें आपके बड़े सपनों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती हैं। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं, क्योंकि भविष्य में कोई महत्वपूर्ण योजना सामने आ सकती है। घर में किसी खास मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। माता-पिता का आशीर्वाद आपके अटके हुए काम को गति दे सकता है और किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे में भी सफलता मिलने की संभावना है।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और सतर्कता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लें, क्योंकि यह आपके करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकती है। काम की व्यस्तता के बीच किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन खुश कर देगी। संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल सकते हैं।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, खासकर संतान से जुड़ा समाचार मन को प्रसन्न करेगा। आपकी मेहनत अब रंग दिखा सकती है और लंबे समय से अटका सरकारी काम भी आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। बस, सड़क पर चलते समय और वाहन चलाते हुए सावधानी को नजरअंदाज न करें।

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