राशिफल 17 अक्तूबर: इन 4 राशि वालों का आज रहेगा भाग्य मजबूत, धन लाभ से लेकर नए बिजनेस के खुलेंगे रास्ते

1 of 13 17 अक्तूबर 2026 का राशिफल - फोटो : अमर उजाला AI







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Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी राशियों के लिए लाभ और हानि के संकेत लेकर आया है। कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में विशेष लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ जातकों की कामकाज से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 17 अक्तूबर का विस्तृत राशिफल और समझते हैं कि आज करियर, धन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन कैसा रहने वाला है।

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मेष राशि

आज दिल की भावनाएं कुछ ज्यादा ही गहराई से महसूस होंगी। किसी अपने की याद अचानक मन को भावुक कर सकती है, इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करने से बचें। आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने के संकेत हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ेगी और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की दिशा में कोई नया अवसर मिल सकता है।

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वृषभ राशि

आज छोटी-छोटी बचतें आपके बड़े सपनों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती हैं। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं, क्योंकि भविष्य में कोई महत्वपूर्ण योजना सामने आ सकती है। घर में किसी खास मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। माता-पिता का आशीर्वाद आपके अटके हुए काम को गति दे सकता है और किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे में भी सफलता मिलने की संभावना है।

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मिथुन राशि

आज कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और सतर्कता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लें, क्योंकि यह आपके करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकती है। काम की व्यस्तता के बीच किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन खुश कर देगी। संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल सकते हैं।

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