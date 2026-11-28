विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव डेरोली जाट निवासी नवीन देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि खाटूश्याम बाबा के दर्शन के दौरान उसकी मुलाकात राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गांव बसावता कलां निवासी मनीष शर्मा से हुई थी। जान-पहचान बढ़ने पर आरोपी का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया। महिला के अनुसार, उसका बेटा निखिल 12वीं पास है और बेटी खुशी बीएससी कर रही है। आरोपी ने दोनों को सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा देकर 18 लाख रुपये मांगे।शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने 2 अप्रैल से 4 जून 2025 के बीच 8.73 लाख रुपये ऑनलाइन और 6.27 लाख रुपये नकद दिए। इसके अलावा तीन लाख रुपये का चेक भी दिया। नौकरी नहीं लगने पर पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने पांच लाख रुपये लौटा दिए और शेष 10 लाख रुपये 31 मई 2026 तक देने की बात लिखकर दी। आरोप है कि आरोपी ने 10 लाख रुपये का ऐसा चेक दिया जिसमें खाता संख्या नहीं थी और राशि व तारीख में कटिंग की गई थी।महिला ने आरोप लगाया कि तय समय पर रुपये नहीं मिलने पर वह आरोपी के गांव पहुंची तो उसने कनपटी पर पिस्तौल लगाकर रुपये भूलने और शिकायत करने पर उसे व परिवार को जान से मरवाने की धमकी दी।आर्थिक अपराध शाखा नारनौल की जांच अधिकारी सारिका ने बताया आरोपी को कई बार नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। पुलिस टीम उसके गांव स्थित मकान पर भी दो बार गई लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ।कॅरिअर एक्सपर्ट बोले- ठग ऐसे बनाते हैं दबावकॅरिअर काउंसलर ने बताया कि ठग अक्सर बेरोजगार युवाओं की मजबूरी और जल्दी नौकरी पाने की चाहत का फायदा उठाते हैं। उनके जाल में फंसना नहीं चाहिए। सबसे पहले जिस नौकरी के बारे में बात कर रहा है उसका विज्ञापन देखना चाहिए।1. जल्दबाजी : आज ही पैसे जमा करो, वरना सीट चली जाएगी कहकर सोचने का समय नहीं देते।2. बड़े नाम का रौब: खुद को अफसर या मंत्री का रिश्तेदार बताकर पहुंच दिखाते हैं।3. झूठे सबूत: नकली नियुक्ति पत्र और फर्जी चैट दिखाकर भरोसा जीतते हैं।4. किस्तों में वसूली: रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, फाइल चार्ज के नाम पर बार-बार पैसे मांगते हैं।5. डर और धमकी: शिकायत की तो नौकरी रद्द हो जाएगी कहकर चुप कराते हैं।6. गोपनीयता की शर्त: किसी को मत बताना कहकर परिवार से दूर रखते हैं।इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।संदीप, इंस्पेक्टर, साइबर थाना