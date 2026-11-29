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इन वजहों से भारतीय तेल रिफाइनर अब दूसरे देशों से भी तेल खरीद रहे हैं। हालांकि, भारत की तेल खरीद रणनीति में रूस की अहमियत अभी खत्म नहीं हुई है। रूस का तेल अब भी भारत के लिए एक अहम स्रोत बना हुआ है।केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात घटकर करीब 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। जुलाई में यह करीब 28 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर था। केप्लर कमोडिटी बाजार से जुड़ी जानकारी देने वाली कंपनी है।इसके बाद सितंबर में आयात घटकर 18.7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। अक्तूबर में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई। यह 20.5 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था।रूस से आयात में गिरावट के साथ ही पश्चिम एशिया के पुराने तेल आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ी है। खासकर सऊदी अरब और इराक से तेल की आपूर्ति में सुधार हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की आवाजाही धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। नवंबर में भारत ने सऊदी अरब और इराक से कुल करीब 16.1 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। अक्तूबर में यह आंकड़ा करीब 10.3 लाख बैरल प्रतिदिन था।भारतीय रिफाइनर ने ब्राजील और वेनेजुएला से भी तेल की खरीद बढ़ाई है। इससे पता चलता है कि भारत अलग-अलग क्षेत्रों से तेल खरीदने पर जोर दे रहा है।केप्लर में तेल बाजार के विश्लेषण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी सुमित रिटोलिया ने कहा, रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा एकल कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। लेकिन इस साल के मध्य से उसकी हिस्सेदारी घट रही है।उन्होंने कहा, 'इसी समय हम पश्चिम एशिया के पुराने आपूर्तिकर्ताओं से खरीद में सुधार देख रहे हैं। खासकर सऊदी अरब और इराक से। होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की आवाजाही धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। इससे भारतीय रिफाइनरों को मध्य पूर्व से ज्यादा तेल खरीदने का मौका मिला है'।रूस से आयात घटने के बावजूद भारत का कुल कच्चे तेल का आयात मजबूत बना हुआ है। इसकी वजह रिफाइनरी का अधिक क्षमता से काम करना है। घरेलू स्तर पर ईंधन की मांग भी बनी हुई है। इसके अलावा, भारत को तैयार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के अच्छे मौके मिल रहे हैं।तेल खरीद के बदलते आंकड़े यह नहीं दिखाते कि भारत की तेल जरूरत घट रही है। बल्कि यह बदलाव तेल खरीदने के खर्च से जुड़ा है। अब रिफाइनर तेल की कीमत के साथ उसकी ढुलाई का खर्च और आपूर्ति की विश्वसनीयता भी देख रहे हैं।रूसी तेल पर मिलने वाली छूट कम हुई है। वहीं, माल ढुलाई की दरें बढ़ी हैं। इससे रूसी तेल खरीदने का आर्थिक फायदा कम हो गया है। दूसरी ओर, पश्चिम एशिया से तेल की उपलब्धता बढ़ने से भारतीय रिफाइनर के पास दूसरे विकल्प भी हैं।भू-राजनीतिक तनाव का भी तेल खरीद पर असर पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर कई बार हमले किए हैं। काला सागर से तेल निर्यात वाले क्षेत्र में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इससे तेल की आपूर्ति और जहाजों से माल पहुंचने की विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।रिटोलिया ने कहा, 'रूसी तेल भारतीय रिफाइनर्स के लिए पहले के मुकाबले कम आकर्षक भी हो गया है। रूस के कारोबारियों की ओर से दी जाने वाली छूट कम हुई है। माल ढुलाई की दरें भी बढ़ी हैं। इससे रूसी तेल का लागत संबंधी फायदा घट गया है'। इराक और सऊदी अरब से तेल की उपलब्धता बढ़ने से भारतीय रिफाइनरों की मोलभाव करने की ताकत भी बढ़ी है। अब वे रूस से तेल खरीदने के साथ दूसरे क्षेत्रों से भी आपूर्ति का संतुलन बना सकते हैं।उम्मीद नहीं है कि भारत रूसी तेल से पूरी तरह दूरी बना लेगा। रूसी तेल अब भी भारत के लिए आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने का अहम जरिया है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव जारी है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास फिर से बाधाएं पैदा होने की आशंका भी बनी हुई है।रिटोलिया ने कहा, 'कुल मिलाकर, हमें नहीं लगता कि भारत रूसी कच्चे तेल से पूरी तरह दूरी बना लेगा। रिफाइनर व्यावसायिक फायदे को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। अगर रूसी तेल पर मिलने वाली छूट इतनी बढ़ जाती है कि उससे माल ढुलाई का ज्यादा खर्च पूरा हो सके, तो बाजार में रूसी तेल की हिस्सेदारी फिर बढ़ सकती है'।उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय रिफाइनर तेल खरीदने की संतुलित रणनीति बनाए रखेंगे। इसमें रूस, मध्य पूर्व और अटलांटिक बेसिन के देशों का तेल शामिल होगा। किस देश से कितना तेल खरीदा जाएगा, यह कीमत, उपलब्धता और आपूर्ति की सुरक्षा पर निर्भर करेगा।देश में रूस से कच्चे तेल का आयात भले ही घटा है। लेकिन सभी रिफाइनर की खरीद रणनीति एक जैसी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से तेल खरीद बढ़ाई है। केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, रिलायंस ने सितंबर में रूस से करीब 3.64 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था। नवंबर में यह बढ़कर करीब पांच लाख बैरल प्रतिदिन हो गया।कंपनी का कुल कच्चे तेल का आयात भी नवंबर में करीब 14.8 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। यह पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले करीब चार प्रतिशत ज्यादा है। अक्तूबर की तुलना में इसमें सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह रिफाइनरी का अच्छा प्रदर्शन है। तेल शोधन से कंपनी को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के मौके भी आकर्षक हैं।रिलायंस की रिफाइनरी में अलग-अलग तरह के कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता है। कंपनी रूस, पश्चिम एशिया और अटलांटिक बेसिन से तेल खरीद सकती है। इससे उसे कीमत और उपलब्धता के हिसाब से खरीद का फैसला करने में आसानी होती है।केप्लर के मुताबिक, रिलायंस रूस से तेल खरीद जारी रख सकता है। हालांकि, इसके लिए खरीद का व्यावसायिक रूप से फायदेमंद होना और कानूनी रूप से अनुमति मिलना जरूरी होगा। कंपनी पश्चिम एशिया और अटलांटिक बेसिन से भी तेल की आपूर्ति के विकल्प तलाशती रहेगी। उसकी रिफाइनरियों में तेल शोधन का स्तर भी ऊंचा रहने की उम्मीद है।रिलायंस के मुकाबले नायरा एनर्जी की रूसी तेल पर निर्भरता काफी ज्यादा है। कंपनी के तेल खरीदने के स्रोतों में विविधता लाने के बहुत कम संकेत मिले हैं। नायरा की वाडिनार रिफाइनरी में सितंबर में रूस से औसतन 3.74 लाख बैरल प्रतिदिन तेल पहुंचा। अक्तूबर में यह बढ़कर 4.04 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। नवंबर में यह आंकड़ा 4.07 लाख बैरल प्रतिदिन रहा।केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2025 से इराक या सऊदी अरब से नायरा की रिफाइनरी में कच्चे तेल की कोई खेप पहुंचने का रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी के दर्ज किए गए लगभग पूरे तेल आयात में रूसी तेल शामिल है।बदलते आंकड़े बताते हैं कि भारत तेल की खपत घटाने के बजाय उसके खरीदने के स्रोत बदल रहा है। भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा और खरीद की लागत को नियंत्रित रखने के लिए कई देशों से तेल मिलना जरूरी है।फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद यूरोपीय संघ ने समुद्र के रास्ते आने वाले रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। जी-7 देशों ने भी रूसी तेल की कीमत पर सीमा तय करने की व्यवस्था लागू की।इसके बाद रूसी तेल की खेप एशियाई देशों की ओर आने लगी। इसकी वजह रूसी तेल पर मिलने वाली छूट थी। भारतीय रिफाइनरी ने इस कीमत का फायदा उठाया। उन्होंने रूस से तेल की खरीद तेजी से बढ़ाई। इसके चलते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। लेकिन अब यह आर्थिक फायदा दोबारा जांचा जा रहा है। इसकी वजह माल ढुलाई की लागत, तेल पर मिलने वाली छूट और भू-राजनीतिक जोखिमों में बदलाव है।