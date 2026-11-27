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यह पोर्टल 3 दिसंबर तक विद्यालय स्तर पर खुला रहेगा। इसका उद्देश्य सत्र 2026-27 के प्रथम चरण के दाखिलों का स्टेटस अपडेट करवाना है। निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्हें उन विद्यालयों से डेटा अपडेट करवाना होगा जिन्होंने अभी तक दाखिलों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की है।जिले में कुल 769 आवेदन हैं, जिनमें से 623 आवेदन सत्यापित हो चुके हैं। इसके अलावा 146 आवेदन सत्यापित होना बाकी है, जो 81.01 प्रतिशत आवेदन सत्यापित हो चुके हैं। वहीं, राज्य में कुल 21752 आवंटित आवेदकों में से 18829 सत्यापित किए जा चुके हैं। अभी भी 2923 आवेदन लंबित हैं, जिससे राज्य का कुल प्रगति प्रतिशत 86.56 फीसदी है। कई जिलों में प्रगति दर काफी कम है। करनाल के असंध ब्लॉक में यह 42.35 फीसदी है। पलवल के होडल में 41.83 फीसदी और रेवाड़ी के खोल में 48.65 फीसदी प्रगति दर्ज की गई है।रोहतक के कलानौर ब्लॉक में भी केवल 42.86 फीसदी प्रगति हुई है। फरीदाबाद जिले में भी प्रगति दर 60.50 फीसदी है। पंचकूला जिले ने 100 फीसदी प्रगति हासिल की है। फतेहाबाद और सिरसा के कई ब्लॉक भी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। अंबाला में अंबाला-II (कैंट) की प्रगति 75.66 फीसदी है। भिवानी में लोहारू ब्लॉक की प्रगति 68.89 फीसदी है। जींद के नरवाना ब्लॉक में सबसे कम 51.80 फीसदी प्रगति दर्ज की गई है।तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर करना होगा संपर्कपोर्टल पर डेटा अपडेट करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। तकनीकी समस्याओं के निवारण के लिए विभाग की हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 पर संपर्क किया जा सकता है। यह हेल्पलाइन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। निदेशालय ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।झज्जर जिले की स्थिति....ब्लाक कुल आवेदन सत्यापित आवेदन लंबित आवेदन प्रोग्रेस प्रतिशतबहादुरगढ़ 463 349 114 75.38बेरी। 70 69 01 98.57झज्जर 179 152 27 84.92मातनहेल 35 31 04 88.57साल्हावास 22 22 00 100