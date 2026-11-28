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डॉ. राव ने खिलाड़ियों को आर्म रेसलिंग की विशेषताओं, नियमों और महत्व की जानकारी देते हुए खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे आर्म बॉक्सिंग स्पोर्ट्स प्रमोटर देवेंद्र कुमार ने कहा कि खेल केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प भी सिखाते हैं। ऐसे राष्ट्रीय आयोजन खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के साथ युवाओं में खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ाते हैं।आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष सचिन महायच ने बताया कि तीन दिनों तक विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले होंगे और समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है और इससे उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा।इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, सचिव राहुल, डायरेक्टर नसरुद्दीन, तकनीकी निदेशक अरुण जोशी सहित विभिन्न प्रदेशों से आए कोच और खेल प्रेमी मौजूद रहे।