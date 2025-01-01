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रोडवेज कर्मचारियों की सुविधा के लिए लगाया खुला दरबार

Sun, 13 Sep 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sun, 13 Sep 2026 01:41 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर की कर्मशाला में रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए खुला दरबार लगाया गया। महाप्रबंधक अनित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित दरबार में कर्मचारियों ने करीब 20 शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। इनमें छह से सात शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया।
कर्मचारियों ने एक्सीडेंट क्लेम, मेडिकल समस्या के कारण दूसरी जगह ड्यूटी लगाने और रूट से संबंधित परेशानियां अधिकारियों के सामने रखीं। महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।
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महाप्रबंधक अनित कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए खुला दरबार लगाया गया, ताकि समस्याओं की सीधे सुनवाई कर समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया है, जबकि शेष समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा।
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इस अवसर पर यातायात प्रबंधक दीपक कुमार, वर्क्स मैनेजर अनुज मिल, एसएस सुभाष शिमली, सीआई अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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