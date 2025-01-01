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जिलाध्यक्ष विजेंद्र रेढू, राष्ट्रीय महासचिव सुमित्रा देवी और प्रदेश महासचिव प्रदीप गिल ने बताया कि बिजलीघर का उद्घाटन चार फरवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने किया था।हाल ही में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने इस ऐतिहासिक पत्थर पर कालिख पोतकर उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। पदाधिकारियों के अनुसार उन्होंने मौके पर पहुंचकर कालिख साफ करने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर पूरी तरह साफ नहीं हो सका।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर लगे उद्घाटन पत्थर को इस तरह नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। इससे क्षेत्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही पत्थर को प्रशासन की ओर से साफ करवाने या उसके स्थान पर नया पत्थर लगवाने की मांग भी रखी।इस दौरान अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी वेद सिंह मुंडे, बिल्लू पेगां, एडवोकेट भूपेंद्र देशवाल, एडवोकेट देवेंद्र लोहान, एडवोकेट अंकित नैन, जयनारायण जिलेदार, सुखबीर ढुल, मास्टर कर्मबीर और रमेश ढुल भी मौजूद रहे।