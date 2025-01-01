'बेचारा' कहने पर भड़के प्रशांत किशोर: सीएम सम्राट चौधरी को बताया 'अनपढ़ अपराधी'; बाढ़-शराबबंदी पर क्या बोले?

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जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फिर हमला बोला। उन्होंने सम्राट चौधरी को 'अनपढ़ अपराधी' कहा। किशोर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को बिहार चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती।