सीनियर वर्ग के 60 किलोग्राम में खुशी ने जीता स्वर्ण पदक

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झज्जर। दुजाना गांव स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खेलों इंडिया अस्मिता सिटी लीग 2026-27 वुशु का समापन हुआ। इस समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष कप्तान बिरधाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और विजेताओं को सम्मानित किया।कप्तान बिरधाना ने कहा कि खेलों में सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। लगन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास भी बेहद आवश्यक हैं। समारोह में वुशु स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के उपाध्यक्ष राजीव डागर उपस्थित थे। एनआईएस कोच चांद राम भी इस समापन समारोह में मौजूद रहे।सीनियर वर्ग के 52 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक की पलक ने स्वर्ण पदक जीता। रोहतक की तन्नू ने इसी वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। 60 किलोग्राम भार वर्ग में झज्जर के गांव शेरिया की खुशी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहतक की पूजा ने इस भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया।45 किलोग्राम भार वर्ग में सोनीपत की गरिमा ने स्वर्ण पदक जीता। झज्जर की प्रियांशी ने रजत और भिवानी की मुस्कान ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 48 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक की नंदनी को स्वर्ण पदक मिला, जबकि झज्जर की सोनी ने रजत पदक जीता। भिवानी की निशु ने इस वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। जूनियर वर्ग के 45 किलोग्राम भार वर्ग में पानीपत की नेहा ने स्वर्ण, भिवानी की मुस्कान ने रजत पदक जीता। भिवानी की ज्योति और अंबाला की सरिधा ने कांस्य पदक प्राप्त किया।