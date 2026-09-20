लालबाग में गणपति पंडाल के पास हादसा: करंट लगने से आठ साल की बच्ची समेत दो की मौत; कई लोग घायल

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अधिकारियों के मुताबिक, हादसा रात करीब 2:20 बजे दत्ताराम लाड मार्ग पर कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के पास हुआ। घटना की सूचना मुंबई फायर ब्रिगेड को रात 2:42 बजे दी गई। इसके बाद दमकल, पुलिस, बेस्ट और नगर निगम के वार्ड कार्यालय की टीमें मौके पर पहुंचीं।मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से मिली जानकारी के मुताबिक, पांच घायलों को भायखला के मसीना अस्पताल ले जाया गया। वहीं, अन्य घायलों को परेल के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पतालों में घायलों का इलाज शुरू किया गया।मसीना अस्पताल में आठ साल की रघनी घनश्याम यादव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, 19 वर्षीय किरण अकबर नाइक, 19 वर्षीय तन्वी नरश हांडे, 19 वर्षीय साहिल संदीप तारे और 12 वर्षीय रूह़ी सिंह का इलाज चल रहा था। उनकी हालत के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं थी।अधिकारियों ने बाद में हादसे में दूसरी मौत की पुष्टि की। ग्लोबल अस्पताल में भर्ती एक महिला ने भी चोटों के चलते दम तोड़ दिया। महिला की पहचान और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी अभी सामने नहीं आई है।