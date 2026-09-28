भारत बन रहा विश्व की आर्थिक महाशक्ति : अनिल खत्री
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:57 AM IST
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बहादुरगढ़। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल खत्री ने रविवार को खिलाड़ियों और आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 138वां संस्करण सुना। कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। इस अवसर पर तैराकी कोच पदमपाल अभिषेक, सत्यनारायण, विशाल, हरिओम, संजीत, दीपक और नीरज सहित कई खिलाड़ी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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