सोंधी गांव में करवाई गई फॉगिंग

विज्ञापन

सरपंच गोविंद सिंह ने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव और नमी के कारण मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए गांव के प्रमुख हिस्सों में फॉगिंग कर मच्छरों के लारवा और वयस्क मच्छरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।इस अवसर पर डॉक्टर विशाल, सदस्य अजय सिंह, सीपीएलओ राहुल और गोविंद उर्फ फौजी ने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि घरों के आसपास, कूलर, गमलों और पुरानी टंकियों में पानी जमा न होने दें। जमा पानी को सप्ताह में कम से कम एक बार खाली कर साफ और सूखा रखें। शाम के समय मच्छरों से बचने के लिए शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें तथा सोते समय मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले साधनों का इस्तेमाल करें।