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संगठन की पिछली गतिविधियों और कार्यों की समीक्षा की गई तथा विभिन्न मांगों को लेकर देशभर में चल रहे आंदोलनों पर चर्चा हुई। संगठन संरक्षक मुख्याध्यापक बलबीर सिंह पंघाल ने कहा कि सरकार की नकारात्मक नीतियों के कारण हर वर्ग परेशान है। प्रधान रमेश जाखड़ ने नगरपालिका कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि सरकार पूर्व में इन्हें मान चुकी है, लेकिन लागू करने में आनाकानी कर रही है।उपप्रधान रोहतास ने सदस्यता अभियान तेज करने की मांग रखी। मुख्य सलाहकार रामेश्वर बिरधाना ने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि तथा कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग उठाई। बैठक के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों ने नगरपालिका कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया और 12 सितंबर की जन महापंचायत तथा 29-30 सितंबर के रात्रि पड़ाव के लिए जन अभियान चलाने का आह्वान किया।