मुंबई में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, तीन लोगों की मौत; एक की हालत गंभीर

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Mumbai, Maharashtra: Three people were killed, and one was critically injured after an overspeeding BMW crashed on the Coastal Road near Lotus Jetty while traveling from Marine Drive toward Haji Ali. As per the Chief Medical Officer at Nair Hospital, two deceased victims have… — ANI (@ANI) September 20, 2026

हादसे के बाद कार में सवार सभी चार लोगों को नायर अस्पताल ले जाया गया। इनमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब 5:20 बजे लोटस जेट्टी के पास, लाला कॉलेज के सामने हुआ।बृहन्मुंबई नगर निगम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, नायर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि मृतकों की पहचान शनाय गजल (21) और धीरिया सेठ (17) के रूप में हुई है, जबकि एक अज्ञात 25 वर्षीय युवक को भी मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, एक 20 वर्षीय अज्ञात युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है।इससे पहले 3 सितंबर को मुंबई पुलिस ने एक वायरल वीडियो का संज्ञान लिया था। वीडियो में मरीन ड्राइव से दक्षिण दिशा में जाने वाले कोस्टल रोड की सुरंग के भीतर लग्जरी और तेज रफ्तार कारों को खतरनाक तरीके से दौड़ाते और रेस करते हुए दिखाया गया था। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।इस सप्ताह की शुरुआत में नवी मुंबई के वाशी में पीकेसी अस्पताल के पास तेज रफ्तार ऑफ-रोड एसयूवी की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद चालक घायलों की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत उसे नोटिस जारी किया और बाद में छोड़ दिया।