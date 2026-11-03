दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में बढ़ी रौनक, मोबाइल-टीवी की मांग बढ़ी

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घरेलू सामान मोबाइल, लैपटॉप, माइक्रोवेव, चिमनी, एलईडी टीवी, फ्रिज आदि की मांग अधिक है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर हैं।इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर अधिक से अधिक छूट की जैसे होड़ है। फाइनेंस की उपलब्धता और कम हुई जीएसटी ने ग्राहकों के लिए हर चीज सुगम कर दी है।कारोबारी ऑनलाइन की तरह ग्राहकों को बंपर ऑफर दे रहे हैं। साथ ही ऑफलाइन खरीद के फायदे भी बता रहे हैं। दुकानदार गारंटी के साथ लगातार सर्विस का वादा भी कर रहे हैं।ऑनलाइन से सस्ता ऑफलाइन देने का दावारेलवे रोड पर इलेक्ट्रॉनिक बेचने वाले दुकानदार गौरव गर्ग ने बताया कि ऑनलाइन से सस्ता उत्पाद ऑफलाइन में दिया जा रहा है। ग्राहक के सामने सामान मौजूद रहता है। अब बाजार लगातार उठ रहा है। पहले नवरात्र, फिर करवाचौथ और अब दिवाली का त्योहार। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। पुराने ग्राहकों को अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी कंपनियों के अलग-अलग ऑफर व स्कीम हैं। ग्राहकों के पास अब वैरायटी को लेकर कई तरह के विकल्प मौजूद हैं।इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने वाले एक अन्य दुकानदार देवेंद्र कुमार बताया कि नए मॉडल, खरीदारी पर विशेष छूट, साथ में उपहार और बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा ग्राहकों को दुकानों पर खींचकर ला रही है। दुकान से सामान खरीदने से असली सामान मिलता है जबकि ऑनलाइन में इसकी गारंटी नहीं है। ग्राहक शोरूम तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब, साउंड सिस्टम, चिमनियों, एलईडी टीवी की अधिक मांग है।-फोटो 81 : दुकान में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहक। संवाद-फोटो 82 : गौरव गर्ग-फोटो 83 : देवेंद्र कुमार