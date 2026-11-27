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मृतक के बेटे संजय ने बताया कि उनके पिता दिल्ली में गार्ड की नौकरी करते थे और पिछले तीन-चार महीने से घर पर ही रह रहे थे। 18 नवंबर को वह सासरौली बैंक से पेंशन लेने और इसके बाद दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे। 25 नवंबर को अकहेड़ी मदनपुर पंप हाउस पर उनका शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उनकी पहचान की।जांच अधिकारी मुकेश जांघू ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बेटे संजय के बयान पर पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई की है। महेंद्र अपने पीछे पत्नी राजबाला और दो बेटों संजय व मंदीप को छोड़ गए हैं। संवाद