प्रेशर कूकर की तरह न फटें, मन की बात शेयर करें : भारती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

काउंसलर ने कहा कि मन की बातों को अपने अंदर दबाकर नहीं रखना चाहिए। जिस तरह प्रेशर कुकर एक समय बाद फट जाता है उसी तरह खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहिए। मन की बातें दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए ताकि परेशानियों का समाधान निकल सके।भारती कहा कि माता-पिता सबसे बड़े और सच्चे काउंसलर होते हैं। यदि वे बच्चों को डांटते भी हैं तो उसके पीछे उन्हें सही मार्ग पर चलाने का उद्देश्य होता है। इसके अलावा गुरु भी जीवन में सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे माता-पिता का सिर शर्म से झुके।भारती ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में महिला उत्पीड़न, साइबर फ्रॉड और पारिवारिक कलह से जुड़े कई मामले सामने आते हैं। यदि परिवार या आसपास किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसे वन स्टॉप सेंटर के बारे में जरूर बताना चाहिए, ताकि पीड़ित को समय पर सहायता मिल सके।कार्यक्रम के दौरान जिला पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली युवतियों ने भी कई सवाल पूछे। लीगल काउंसलर भारती ने उनके सवालों के जवाब देकर कानूनी सहायता और समस्याओं के समाधान से संबंधित जानकारी दी।भारती कहा कि कई बार हिंसा की शुरुआत घर से ही होती है और इसमें परिवार का कोई सदस्य भी शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में चुप रहने के बजाय उसका मुकाबला करना चाहिए और अपनी परेशानी माता-पिता के साथ साझा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन नहीं करना चाहिए।