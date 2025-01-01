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जागरण से पहले हवन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने विश्व शांति और गांव की सुख-समृद्धि के लिए आहुतियां दीं। इसके अलावा भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की व्यवस्थाओं में गांव के युवाओं ने सहयोग किया। विज्ञापन

इस अवसर पर विजय कुमार, दीपक गिल, दिनेश, काला, मंजीत और सचिन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।





जागरण से पहले हवन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने विश्व शांति और गांव की सुख-समृद्धि के लिए आहुतियां दीं। इसके अलावा भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की व्यवस्थाओं में गांव के युवाओं ने सहयोग किया।इस अवसर पर विजय कुमार, दीपक गिल, दिनेश, काला, मंजीत और सचिन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बादली। गांव लुकसर में चौगान माता का जागरण श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। जागरण में रातभर भजन-कीर्तन हुआ और माता के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और देर रात तक पंडाल में भक्तों की भीड़ लगी रही।