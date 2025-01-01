वार्ड-13 में 2 करोड़ से होंगे विकास कार्य

विज्ञापन





मोहित राठी ने बताया कि भगत सिंह कॉलोनी, आर्य नगर, बैंक कॉलोनी और बालौर रोड स्थित शेल्टर हाउस सहित वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में दो करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों से वार्ड की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वार्डवासियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव पार्षद के सामने रखे। मोहित राठी ने आश्वासन दिया कि वार्ड की प्रत्येक कॉलोनी और गली का समान रूप से विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान लोगों ने उनके पिछले चार साल के कार्यकाल और जनता के बीच निरंतर उपलब्धता की सराहना की। कार्यक्रम में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला नफे सिंह राठी और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष दीपांशु शौकीन भी पहुंचे।

विज्ञापन

बहादुरगढ़। वार्ड-13 में दो करोड़ के विकास कार्य कराए जाएंगे। पार्षद मोहित राठी ने वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में विकास का खाका वार्डवासियों के सामने रखा। इसमें महिलाओं और पुरुषों ने शिरकत की। इस दौरान पार्षद ने वार्ड में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी और अपने चार साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया।