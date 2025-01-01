देश में प्रदूषण के मामले में बहादुरगढ़ शीर्ष पर, लगातार तीसरे दिन रेड जोन में रहा एक्यूआई

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शहर लगातार तीसरे दिन रेड जोन में बना हुआ है। शनिवार सुबह एक्यूआई 350 दर्ज किया गया जबकि शाम को यह बढ़कर 376 तक पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को शहर का एक्यूआई 400 दर्ज किया गया था।प्रदूषण के कारण सुबह सैर करने वालों की संख्या में कमी आई है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने और सुबह सैर से बचने की सलाह दी है। ब्रह्मशक्ति अस्पताल के निदेशक डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि सुबह और शाम प्रदूषण का स्तर अधिक होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है।छठ पर्व के दौरान आतिशबाजी होने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है। पहले से गंभीर स्थिति के बीच अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां भी वायु गुणवत्ता में सुधार की चुनौती बढ़ा सकती हैं।प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। धूल पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।डॉ. सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डसड़कों पर धूल और कूड़े के ढेर भी बढ़ा रहे प्रदूषणशहर में जगह-जगह सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं। सड़कों पर जमा मिट्टी से वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल उड़ती रहती है। कई स्थानों पर निर्माण सामग्री भी खुले में पड़ी है। इससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है।पिछले कुछ दिन का एक्यूआई:तारीख एक्यूआई8 नवंबर 3259 नवंबर 40010 नवंबर 29911 नवंबर 29612 नवंबर 34613 नवंबर 30814 नवंबर 376फोटो-52: बहादुरगढ़ के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क किनारे पड़ा कूड़ा। संवादफोटो-53: बहादुरगढ़ में छाया स्मॉग। संवादफोटो-54: बहादुरगढ़ के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क किनारे खुले में पड़ी निर्माण सामग्री। संवाद