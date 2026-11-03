जुनून कराटे डोजो के खिलाड़ियों ने जीते 7 स्वर्ण सहित 12 पदक

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प्रतियोगिता का आयोजन कराटे गुरुकुल इंडिया की ओर से किया गया। बालिका वर्ग में देवांशी, लाव्या, योगिता, समीक्षा और कुमुद ने स्वर्ण पदक जीते। बालक वर्ग में गर्वित और निश्चय ने स्वर्ण पदक हासिल किए। केशव और पीयूष ने रजत पदक जीते। वहीं भारती, दिशा और अन्वी ने कांस्य पदक अपने नाम किए।खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर कोच पंकज तंवर, प्रमोद अहलावत, गोरी अहलावत और सिकंदर ने बधाई दी। सुमित, अनिल कुमार, धनंजय, बिजेंद्र और राकेश ने भी खिलाड़ियों की सराहना की।कोच ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत का परिणाम है। इसमें अभिभावकों का भी सहयोग रहा। डोजो का उद्देश्य बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के साथ उनमें आत्मविश्वास, साहस और आत्मरक्षा के गुण विकसित करना है।-फोटो 84 : विजेता खिलाड़ी कोच और अभिभावकों के साथ। स्रोत : कोच