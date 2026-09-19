खिलाड़ियों को तीन माह की डाइट राशि का इंतजार, 83 खेल नर्सरियां संचालित

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झज्जर। जिले की खेल नर्सरियों में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को पिछले तीन माह की डाइट राशि का इंतजार है। खेल मुख्यालय ने इस सीजन में केवल अप्रैल और मई माह की डाइट राशि ही खिलाड़ियों के खातों में भेजी है। आठ से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।वर्तमान में जिले में कुल 83 खेल नर्सरियां संचालित हो रही हैं। इनमें से 53 खेल नर्सरियां सरकारी स्कूलों, पंचायतों और निजी संस्थानों द्वारा चलाई जा रही हैं। शेष 30 खेल नर्सरियां जिला खेल विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। अप्रैल से अब तक कई खेल नर्सरियों में कमियां पाए जाने के कारण उन्हें बंद भी किया गया है। जिला खेल विभाग लगातार इन नर्सरियों का निरीक्षण कर रहा है। विभाग ने बकाया डाइट राशि के लिए मुख्यालय को एक पत्र भी भेजा है। जिला खेल अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि अप्रैल और मई की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने अन्य माह की डाइट राशि के लिए मुख्यालय को पत्र भेजने की पुष्टि की।झज्जर जिले में विभिन्न खेलों की खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं। इनमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, क्रिकेट और साइकिलिंग जैसे खेल शामिल हैं। बास्केटबॉल, जूडो, हॉकी और बैडमिंटन की नर्सरियां भी संचालित हैं। फुटबॉल, हैंडबॉल, तैराकी, वॉलीबॉल और कुश्ती के खिलाड़ी भी अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त, आर्चरी, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग, नेटबॉल, शूटिंग और जिम्नास्टिक की नर्सरियां भी हैं।इंसेटडाइट राशि का प्रावधानखेल मुख्यालय द्वारा खेल नर्सरियों के खिलाड़ियों को मासिक डाइट राशि दी जाती है। यह राशि सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। आठ से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 1500 रुपये मिलते हैं। वहीं, 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। खिलाड़ी अब पिछले तीन माह की बकाया राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।