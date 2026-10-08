कोबी-फिस्मी के बीच एमएसएमई विकास को लेकर समझौता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

बहादुरगढ़। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज (कोबी) और फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्मी) ने एमएसएमई इकाइयों के विकास और सशक्तीकरण हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कोबी उपाध्यक्ष विपिन बजाज और फिस्मी अध्यक्ष राकेश चाबड़ा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।यह समझौता एमएसएमई इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता, वृद्धि और स्थिरता बढ़ाएगा। इसमें नीतिगत संवाद, क्षमता निर्माण, बाजार पहुंच, डिजिटल तकनीक जैसे विषय प्रमुख हैं। कोबी से जुड़े उद्योगों को फिस्मी के नेटवर्क और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।उन्हें सरकारी योजनाओं व गुणवत्ता मानकों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने इसे झज्जर जिले के उद्योगों हेतु महत्वपूर्ण कदम बताया। उपाध्यक्ष विपिन बजाज ने कहा कि यह स्थानीय उद्योगों को मजबूत करेगा। यह एमओयू हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा।